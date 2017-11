Itt vannak az első képsorok a Versace-gyilkosságról szóló American Crime Story-évadból

Megérkezett az új évad első kedvcsinálója, amelyből az is kiderül, hogy mikor fog startolni a sorozat. Videó.

Az O.J. Simpson-ügyről szóló nagy sikerű első évad után jövőre egy újabb, már-már mitikus gyilkosság történetével fog visszatérni a tévéképernyőkre az American Crime Story című antológiasorozat, amelyet a hasonló szisztémájú Amerikai Horror Storyt is gyártó FX tévés hálózat készít.

Az ACS második évadával kapcsolatban már hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy a divattervező Gianni Versace 1997-es meggyilkolásának történetét fogja feldolgozni és az alcíme The Assassination of Gianni Versace lesz, azonban a szereplőket ábrázoló első képek mellett eddig nem érkezett promóciós anyag a szezonhoz. Mára azonban az FX közzétette az első teaser trailert, melynek végén az is kiderül, hogy

az új évad január 17-én fog startolni az FX amerikai csatornáján.

Az American Crimes Story: The Assassination of Gianni Versace-ben Edgar Ramírez (Gianni Versace), Penélope Cruz (Donatella Versace), Ricky Martin (Antonio D’Amico) és Darren Criss (Andrew Cunanan) fogják játszani a főszereplőket.

Kiemelt kép: FX Productions