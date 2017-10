Zorán dolgozta fel a Terápiának a valaha volt legjobb magyar eurovíziós dalt

A Kinek mondjam el vétkeimet? újrahangszerelve, Zorán előadásában, a sorozathoz illesztett dalszöveggel emeli a Terápia záróévadának színvonalát. Itt a klip.

Zorán közreműködött a különleges dal és videóklip létrejöttében, ami az HBO Terápiájának harmadik, utolsó évadát vezeti fel. Az évad november 13-án érkezik az HBO-ra és az HBO GO-ra, addig is ezzel a lassú, fájdalmas, de katartikus dallal hergelik a nagyérdeműt. A dal eredetije is erős darab, Jenei Szilveszter szerzeményét annak idején 1994-ben Bayer Friderika énekelte el, ezzel indultunk az ország történetében először az Eurovíziós Dalfesztiválon. El is hoztuk a negyedik helyet, aminél jobb helyezést azóta sem sikerült összehoznunk. Az eredetileg ima-jellegű dalt most Kovács Geri, az HBO kreatív producere és Balázs Ádám, a Mindenki című Oscar díjas rövidfilm zeneszerzője hangszerelte újra, és a szöveg is frissült valamelyest, így még jobban passzolva a sorozat hangulatához.

Az ötletgazda Kovács Geri volt, ő álmodta meg a dal és az előadó kettősét és ketten voltunk zenei producerei a dalnak. Zoránt én kerestem meg, és nagyon pontosan le is modelleztem a dalt az egyedi elképzelés szerint, sőt még az egyik legtehetségesebb vokális előadó barátunkat is megkértük, segítsen nekünk „eladni a dalt” és el is énekelte nekünk a demót. Nevet szándékosan nem mondok, de hatalmas emberségről tett bizonyosságot, hogy segített nekünk. Úgy érzem, sikerült egy nagyon szép dalból egy olyan feldolgozást készíteni, ami az előadónak, illetve a sorozatnak is egyaránt önazonos. Ez volt a legfontosabb szempont zenei producerként és hangszeres közreműködőként.

– nyilatkozta Balázs Ádám. A videó a Terápia díszbemutatóján debütált, ahol a 24.hu csapata is jelen volt, így megerősíthetem, hogy a premier jól sikerült. Balázs Ádám szerint

ritka az, hogy egy sorozat évadjának legyen egy ikonikus előadótól hallható zenei leképezése. A videó egyben klipje egy egyedi, egyszeri feldolgozásnak, de a sorozat hangulatát, szereplőit, vizuális világát is megjeleníti. Egy olyan komplex „mood” videó, amilyenhez fogható még itthon tudomásom szerint nem készült.

A Terápia harmadik, befejező évada novemberben érkezik az HBO-ra és az HBO GO-ra, a korábbi évadok pedig bármikor megtekinthetőek az HBO online videótárában. Addig is íme, a klip.

Kiemelt kép: HBO / Sághy Tímea