Az iraki háború legsötétebb napjait mutatja be a NatGeo új drámasorozata

Jön a Michael Kelly főszereplésével készülő Hosszú út hazáig, amely idehaza egyszerre két csatornán fog debütálni.

A háromszoros Emmy-jelölt Michael Kelly főszereplésével új, forgatókönyv alapján készült drámai sorozat indul a National Geographic csatornán. Az iraki háború egyik legsötétebb napját bemutató Hosszú út hazáig (The Long Road Home) a FOX-on is bemutatkozik.

A nemzetközi hírű újságírónő, Martha Raddatz bestsellere alapján készült nyolcrészes sorozat Irakban játszódik, és azt mutatja be, milyen áldozatokat és szenvedéseket követel egy háború a katonáktól és az otthon maradt családtagoktól. 2004. április 4-én Bagdad Sadr City nevű külvárosában a texasi Fort Hood 1. lovassági hadosztályának egyik szakasza lázadók csapdájába került – a napot az amerikai katonai évkönyvek azóta „fekete vasárnapként” emlegetik.

A Hosszú út hazáig a bagdadi sikátorokban harcoló katonák és otthon maradt családtagjaik szemén át láttatja a háború szörnyű valóságát. Az akciókban és érzelmekben bővelkedő sorozatban két fronton zajlik a háború: egyrészt Sadr City utcáin, másrészt Texasban, ahol a katonák hozzátartozói a tévéképernyők elé szegeződve találgatják, vajon élnek-e még a fiaik, férjeik, szerelmeik.

Azt remélem, hogy a Hosszú út hazáig a leghitelesebb portré lesz az iraki háborúról, amit eddig tévéfilmben láthattunk. A háború minden tragédiája, reménysége, hősiessége és bátorsága benne van

– mondja Mikko Alanne showrunner.

A sorozat jó részét Texasban, a Fort Hood katonai támaszponton és környékén vették fel, ahol a katonák annak idején gyakorlatoztak az iraki misszió előtt. A díszlet több mint száz épületből állt, melyből nyolcvanat a forgatás miatt húztak fel. A díszlettervezők megpróbálták a Sadr City-i utcarészletek tökéletes mását létrehozni.

Eredeti fotók alapján dolgoztunk, melyeket egykor a katonák készítettek. Így alkottuk újra a házakat, utcákat, és azokat a területeket, ahol a leghevesebb összecsapások zajlottak. Sok katonát elhívtunk a forgatásra, igazi veteránokat, olyanokat, akik megjárták Irakot. Mindenkinek a torkán akadt a szó. Láttuk, amint előtörtek az emlékek belőlük, ahogy végigsétáltak az utcákon. Azt hiszem, afféle gyógyító kúra volt ez sokuknak. Remélem, hogy a sorozat segít nekik a történtek feldolgozásában, a nézőknek pedig hitelesen bemutatja, min mentek keresztük ezek az emberek és családtagjaik

– teszi hozzá a showrunner.

A Hosszú út hazáig egyik főszereplője a Tabu és a Kártyavár sorozatokból is ismert Michael Kelly, ő alakítja Gary Volesky alezredest, aki mindössze néhány órával a harc kitörése előtt vette át a Sadr City-ben állomásozó amerikai csapatok irányítását. Feleségét Sarah Wayne Callies játssza, akit a The Walking Dead, A szökés és a Kolónia sorozatokból is ismerhetnek a nézők.

A sorozat több epizódját az Emmy-díjas Phil Abraham rendezte, akinek olyan szériák fűződnek a nevéhez, mint az Orange Is the New Black, a Mad Men – Reklámőrültek, a Daredevil, de dolgozott többek között a The Strain – A kór, a The Walking Dead és a Maffiózók sorozatokon is.

A Hosszú út hazáig dupla epizóddal debütál egyszerre két tévécsatornán: a sorozat november 5-én 21 órakor a FOX és a National Geographic csatornákon is bemutatkozik. A további epizódok azonban csak a NatGeón kerülnek vetítésre, vasárnap esténként 21 órakor.

Kiemelt kép: National Geographic/Finngate Pictures