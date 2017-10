Mégsem öregek még hozzá: Mel Gibsonék megcsinálják a Halálos fegyver 5-öt

Újra összeáll a Danny Glover - Richard Donner - Mel Gibson trió, hogy elkészítsék az akciófilm-széria utolsó részét.

Öreg vagyok én már ehhez!

— hangzik el Roger Murtaugh szájából a ’80-as és ’90-es évek egyik legnépszerűbb filmszériájává vált Halálos fegyver-filmekben, melyeknek utolsó, negyedik részét csaknem 20 éve, 1998-ban mutatták be.

Az elmúlt két évtizedben már azt hihettük, hogy a Halálos fegyveré egy biztosan befejezett franchise, de úgy látszik, mégsem az. A Deadline számolt be róla, hogy értesülésük szerint

ismét egyesítette erejét az előző négy részt is sikerre vivő Danny Glover, Richard Donner és Mel Gibson, hogy elkészítsenek még egy, legeslegutolsó részt: a Halálos fegyver 5-öt.

Noha a filmekben Martin Riggst alakító Gibson 61, a Muartaugh-t játszó Glover 71, és az eddigi négy installációt rendező Donner pedig már 87 éves, nyilván nem érzik öregnek magukat az újabb akciófilmhez, melynek forgatókönyvét már el is kezdte kidolgozni a Halálos fegyver 4-et is író Channing Gibson.

Egyelőre nem tudni többet a Halálos fegyver 5-ről, amelyből ha tényleg megcsinálják, a következő években lehet valami. Mindazonáltal a számok kétségtelenül az újabb bőrlehúzás folytatás mellett szólnak, miután az előző négy rész összesen 487 millió dollárt hozott a gyártó Warner Bros. Pictures konyhájára.