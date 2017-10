Saját filmet kap Batman szuperzsoldos ellensége

Készül a Deathstroke-mozi, amelynek már a rendezője és a főszereplője is megvan.

A TheWrap szállította a hírt, miszerint a DC képregényeken alapuló mozis univerzumát építő Warner Bros. zöld utat adott a Deathstroke-filmnek, amely a már beharangozott új Batman-mozi gonoszáról fog szólni.

A váratlanul berendelt produkció kapcsán már az is publikus, hogy az utóbb mégsem Ben Affleck, hanem Matt Reeves rendezésében készülő The Batmanhez Deathstroke szerepére már lecastingolt

Joe Manganiello fogja játszani a szuperképességekkel rendelkező zsoldost, míg a rendezést az a Gareth Evans kaphatja, aki A rajtaütés (2011) és A rajtaütés 2 (2014) című akciófilmekkel vált ismertté.

A Marv Wolfman és George Perez közös agyszüleményeként a DC képregények lapjain 1980-ban bemutatkozott Deathstroke-ról azt kell tudni, hogy a valódi neve Slade Wilson és ő a világ egyik legjobb bérgyilkosa. A felemás festésű sisakot és magával rendszerint valóságos fegyverarzenált hordó, félszemű Deathstroke profi gyilkológép, aki rendkívüli agilitással, emberfeletti gyorsasággal és ugyancsak emberfeletti erővel rendelkezik. A képességeinek, valamint a meglepően magas intelligenciájának hála olyan stratégiai és taktikai géniusszá vált az idők során, amivel képes bármelyik hősnek keresztbe tenni.

Deathstroke legfőbb ellenségei Batman és a Zöld Íjász, akinek a The CW égisze alatt futó sorozatában tavalyelőtt már be is mutatkozott a tévéképernyőkön – abban a verzióban a Spartacus: Vér és homokban Krixoszt megformáló Manu Bennett alakította. Deathstroke tévés debütálásának dacára mozifilmen még sosem vették elő, azonban ez hamarosan megváltozik, hiszen a The Batman és a saját filmje mellett állítólag már a november végén mozikba kerülő Az Igazság Ligájában is fel fog bukkanni.

