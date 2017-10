Pert indított a volt cége ellen Harvey Weinstein

A botránya miatt a The Weinstein Companyből kirúgott filmmogul személyes dokumentumokat akar kiperelni a vállalatból.

A Reuters számolt be róla, hogy Harvey Weinstein tegnap beperelte az általa alapított The Weinstein Company produkciós vállalatot, amely már négy nappal a szexuális zaklatási botrány kirobbanása után menesztette vezetőségéből a filmmogult. A Delaware államban benyújtott keresetben

Weinstein a vállalat birtokában lévő személyes dokumentumait és e-mailjeit követeli volt cégétől, amely a producer eltávolítása óta nem hajlandó kiadni neki azokat.

Mr. Weinstein úgy hiszi, hogy a személyes e-mail fiókja – melyet a cég alkalmazásában használt -, olyan információkat tartalmaz, amelyek tisztázhatják őt az ellene felhozott vádak alól.

— írta Weinstein ügyvédje a keresettel kapcsolatban.

A 65 esztendős Harvey Weinstein az elmúlt három évtizedben Hollywood egyik legbefolyásosabb filmmoguljává vált, produkciós vállalatával számos Oscar-díjas film, köztük a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare elkészítésén dolgozott, sok színész és rendező karrierjét segített elindítani, és rendkívül sikeres Oscar-kampányokat irányított a fivérével, Bob Weinsteinnel közös Miramax cégével.

Harvey Weinstein és Bob Weinstein 2005-ben hozták létre a The Weinstein Companyt.

Mint ismert, a The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt hetekben több, mint 50 nő, köztük számos ismert színésznő számolt be arról a nyilvánosság előtt, hogy az elmúlt évtizedek során Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta és több esetben meg is erőszakolta őket.

A Weinstein-üggyel kapcsolatban mostanára már a New York-i, a Los Angeles-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított, miközben Weinstein mindent tagad és összeesküvés áldozatának tartja magát.

Óvszer nélkül erőszakolt meg egy színésznőt Harvey Weinstein Natassia Malthe beszámolója szerint a filmmogul egy hotelszobában támadt rá és még csak gumit sem használt.

Kiemelt kép: Getty Images/Dominique Charriau