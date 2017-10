A hatalmas főgonosz is színre lép az Igazság Ligája új trailerében

Közeleg a Warner Bros. nagyszabású szuperhősmozija: Az Igazság Ligája (Justice League), amelynek ugyan már hivatalosan megjelent az utolsó előzetese, azonban ez nem akadályozza meg a stúdiót abban, hogy további előzetesféléket tegyenek közzé. Most is egy ilyen érkezett, plusz a film poszterállománya is egy vadiúj darabbal bővült.

Ugyan Az Igazság Ligája új kedvcsinálója inkább egy tv-szpot, mégis abból a hosszabbik fajta, így kifejezetten sok ütős pillanatot vonultat fel a filmből. A szuperhősök bemutogatása mellett a legfőbb újdonsága pedig az, hogy végre közelebbről is megpillanthatjuk, illetve beszélni is hallhatjuk a gonosz Steppenwolfot (Ciarán Hinds).