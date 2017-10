Itt a Valami Amerika 3 teasere, Thuróczy Szabolcs igen jót tesz a dolgoknak.

Amint azt tudjuk, a valaha volt legmenőbb, és az egyik legsikeresebb magyar közönségfilm hamarosan harmadik résszel érkezik: a Valami Amerika 3 jövőre, február 15-én kerül mozikba. A stáb nagyja változatlan, így nem csoda, hogy a most kikerült teaser a Csuja Imre-féle Bala bandájával operál. Nagyon várjuk a filmet, és egy teljes trailer is ránk férne, addig is íme a kedvcsináló.

Kiemelt kép: Vertigo Média, Wicsek András