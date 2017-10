Az X-Faktort nem kell utálni, egyszerűen csak átalakult

Magyarországon már a hetedik évad fut az X-Faktorból, és 2010 óta csak egy maradt ki, 2015-ben. Az RTL Klub minden évben újít valamit, 2017 pedig a szelfikameráé, és eszerint működik az egész csatorna. Az lehet, hogy eddig se volt titok, hogy az RTL tehetségkutatója a reality egy formája, de most már mindenkinek egyértelmű, hogy szombatonként az Éjjel-nappal Budapest találkozik az X-Faktorral. Felismerték, hogy mi kell a magyar nézőknek ahhoz, hogy ne forduljanak el végképp az éneklős műsoroktól.

Azon senki sem lepődik meg, hogy a hazai tehetségkutatók már nem tudnak megélni a hangokból. Sokkal kisebb a merítés a külföldi verziókhoz képest, amiknél ugyanúgy fontos szerepet játszik a zsűri, de mankónak mindig ott van egy-két brit Tóth Vera, aki felhúzza a minőséget. Nálunk ez viszont egy kicsit másképp alakul – ahogy Angliával ellentétben Magyarországon a fiú- és lánybandák sem működnek, zenekarok indulnak helyettük –, a szerkesztők maximum sok rossz után pakolhatnak egy-egy közepes énekest, hogy óriásinak tűnjön a különbség.

Aki látta a nyolc vágott epizód után a szombati első élő show-t, biztos észrevette, hogy a zsűri nem zsűrizni jár a stúdióba. Mintha a magyar popzene négy meghatározó alakjának szókincse leredukálódott volna arra, hogy nagyon jó, meg hogy tetszett. Vegyük csak a Tóth Bettinát, akit még a válogatón Radics Gigi nem tudott hova tenni, azt mondta, hogy fél a 17 éves lánytól, rossz energiái vannak. Aztán tessék, a döntő első fordulóján Radics annyit tudott hozzátenni a produkcióhoz, hogy

lerappeled a fejünket.

Gáspár Laci pedig profinak nevezte Tóth Bettinát, de sokkal többet ő sem mondott, ahogy Puskás Peti és ByeAlex sem. Mintha a válogatókkal megszűnne a zsűri zsűrinek lenni, és maximum egy-egy vita jelzi, hogy ők is léteznek a színpad mellett. Az X-Faktor új korszakában olyan, mintha csak a háttér lenne az izgalmas, és az már másodlagos, hogy mi történik az RTL stúdiójában. Gáspár Laci felkapja a GoPrót, és operatőrök nélkül mutatja be, hogy hogyan dolgozik a versenyzőivel. A csatorna jó ideje ráérzett, hogy a magyar közönségnél egyre kevésbé működnek az előre kitalált, minden spontaneitást mellőző kisfilmek. Szeretjük azt látni, amit amúgy is kirakna a Facebookjára ByeAlex vagy Radics Gigi.

2017-ben már kihagyhatatlan az előadó személyisége.

Ugyanaz a helyzet, mint a Pumpedéknál. A trashreality első évadában még szorgosan követték Pumped Gabó minden lépését a szerkesztők, a másodiknál viszont elengedték a kezét. Megtanították neki a műsorkészítés alapjait, mivel kiderült, hogy sokkal érdekesebb lehet egy rész, ha nincsenek ott az operatőrök.

Ha megnézzük a tehetségkutató brit verzióját, egészen mást kapunk, mint itthon. Az RTL Klub sokkal erősebben használja a szelfit, legyen szó Kiss Ramóna reggeléről, vagy éppen a London Kids nevű zenekar szörnyű dilemmájáról az első adásban, hogy menjenek-e bulizni vagy sem. A briteknél ennyire nem realitysedett el a műsor, de reality mindkettő, ezt sose felejtsük el, ha nekikezdünk az X-Faktor kritizálásának. Egy valóságshow, ami történeteket mesél el. Persze nem lehet elhagyni az énekeseket, de majdhogynem másodlagos, hogy milyen hangja van az illetőnek, az meg pláne, hogy mit mond róla a zsűri. A show és a dráma visz mindent.

Puskás Petiék mentették meg az X-Faktort

2014 után az RTL Tóth Gabi kivételével lecserélte a teljes zsűrit. Érezhették, hogy most egy másik korosztályt kell megszólítaniuk, akik mondjuk az Instagramon is aktívak, akik egy új színt vihetnek a már elfáradt formátumba, arra pedig végképp nem számíthattunk, hogy majd ByeAlex és Gáspár Laci viszik a hátukon az egészet. Az itthoni verzióból viszont hiányzik a kritikus. Nem valószínű, hogy a csatorna bevállalna még egy Puzsér Róbertet, aki annak idején a Csillag születikben alázott porrá minden második énekest. Az új X-Faktorból teljesen eltűnt a magyar Simon Cowell.

A formátum atyja ugyanis arról híres, hogy a lehető legváltozatosabban tudja bárki szemébe mondani, hogy eszébe se jusson még egyszer mikrofont vennie a kezébe. Az első évadok óta azért Cowell is veszített a habitusából, de képes eggyel több információt mondani annál, hogy az adott produkció jó volt vagy sem. A hazai X-Faktorban bezzeg a zsűri egy személyben ugrálja körbe például Mézes Norbertet, minden kritika nélkül. Radics Gigi annyival intézte el a számot, hogy

lélekmelengető, bájos produkció.

Ez pedig azért nem akkora baj a műsornak, mert nem a kritikára megy ki a játék (érdekesség, hogy ez a nő a brit verzióban labdába se rúghatott), hanem az emberi történetekre, a válogatón kiesetteknek is fontos az útjuk. Sosem titkolták a műsor reality oldalát, csak éppen ezt a műfajt sem mindegy, hogyan használják. Elég visszaemlékezni a TV2 óriási bukására, a Star Academyre, amiben igyekeztek mindent megmutatni a készítők a versenyzőkről. Csakhogy egy főzőműsorban sem nézzük végig hogy fő két óráig a húsleves, és az sem érdekli a tömeget, hogy mit csinálnak egész nap a versenyzők a próbateremben. Nem véletlenül fordulhatott elő, hogy a Star Academy 5 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban, azaz a 18-49-es korosztályban. Lehet, hogy Franciaországban évekkel ezelőtt sikeresen futott a Megasztár és a Big Brother keveréke, de 2016-ban már édeskevés az, hogy be van kamerázva a zuhanyzó.

Ki nézi most az X-Faktort?

Ha csak a száraz adatokat nézzük, az RTL nem véletlenül marad a formátumnál, ami a briteknél már 2004 óta működik. A megváltozott tévés szokásoknak megfelelően csökkennek a számok, de ettől még az X-Faktor ott van az első helyeken hétről hétre. A Wikipédia adatai alapján a tavalyit például részenként kicsivel többen mint egymillióan követtekék, mely szám lényegesen kisebb, mint 2010-ben, de az X-Faktor továbbra is az élmezőnyben szerepel.

A szeptember elején kezdődött műsor a Nielsen Közönségmérés adatai alapján 33,5 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban, vagyis a 18-49 évesek között. Az első élő show pedig a heti összesítésben a második helyet érte el a Sztárban sztár után 28 százalékos közönségaránnyal. Ezek a számok persze jóval erősebbek voltak, amikor még újdonságnak számított a műsor.

2012-ben, a harmadik évadnál például majdnem 50 százalékos közönségarányt produkált az X-Faktor.

A változó trendekhez az RTL Klub kénytelen igazodni, és ilyenkor két lehetőségük van: vagy találnak a licensz szabályai között olyan elemet, amivel a saját szájízük szerint frissíthetik a műsort, vagy kitalálnak valami teljesen újat. A formátum tulajdonosai például rábólintottak, hogy az RTL változtasson néhány mozzanaton – ilyen volt a mentorház fordulója, ahol most először a mentortársak szavazták meg a csapatok harmadik tagját. Ettől persze az X-Faktor nem fog kitermelni minden évben két-három új sztárt, aki képes fennmaradni a felszínen, rövidebb és színvonalasabb sem lesz a műsor. Csak egyszerűen realityként kell rá tekinteni: ez az Éjjel-nappal Budapest maratoni verziója.

