Nyomoz a Los Angeles-i rendőrség Weinstein ellen

Nyomozást indított Harvey Weinstein ellen a Los Angeles-i rendőrség szexuális zaklatás gyanújával – közölte a rendőrség szóvivője az AFP hírügynökséggel. Drake Madison elmondta: kihallgattak egy lehetséges áldozatot, aki ellen a vallomás szerint 2013-ban követte el a bűncselekményt a producer.

A rendőrség az áldozat kilétét nem árulta el, de sajtóértesülések szerint egy olasz színésznőről és modellről van szó. A Los Angeles Times úgy tudja, két órán át zajlott a kihallgatás a négy évvel ezelőtti eset kapcsán, ami egy szállodában történt.

A filmest öt másik nő is vádolja erőszakkal, illetve zaklatással, a brit és New York-i hatóságok is vizsgálódnak ezekben az ügyekben.