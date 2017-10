Trilógia lesz a közelgő X-Men horrorból

Ezt az első előzetesével nagy port kavaró The New Mutants rendezője árulta el egy interjúban.

Stílszerűen péntek 13-án debütált a világhálón az X-Men: The New Mutants (X-Men: Az új mutánsok) című produkció első előzetese, amely máris igazolta, hogy a különleges spinoff szakítani fog az X-Men filmek hangvételével és bizony valódi horrorfilm lesz.

A mindeddig szépen csendben készülő The New Mutants trailere sokakat meglepett, amin felbuzdulva az IGN azóta interjút készített a produkciót társíró és rendező Josh Boone-nal, aki kisebb meglepetésre máris elárulta, hogy nem egy, hanem három filmet terveznek.

A Fox elkészítette a Deadpoolt és a Logant, márpedig ezeknek nagyon más volt a hangvétele és arra buzdítottak, hogy merjünk különböző, eredeti stílusú és identitású filmet készíteni. Úgy gondolom, hogy az X-Men mozik javarészt mozgalmas sci-fikként működnek, viszont a miénk sokkalta inkább egy alakítás-orientált horrorfilm lesz. Egy trilógia ötleteként hoztuk el a Foxhoz a filmek ötletét. A történetek (az Új Mutánsok képregényeket alkotó Bill) Sienkiewicz munkásságán alapulnak, és sok mindent feldolgoznak a ’80-as évek végén megjelent számokból. Ezek mind horrorfilmek lesznek, és mindegyiknek meglesz a saját egyedi stílusa. Már a következő is teljesen másfajta horror lesz, mint az első. Úgy közelítettünk az egészhez, hogy a horror műfaját a képregényeken keresztül vizsgáljuk meg. Azokból a fontosabb eseményeiből építkezünk, amelyek nekünk is a kedvenceink.

— mondta a 36 éves Boone, aki az elmúlt években olyan filmekkel bizonyított, mint a Bízz a szerelemben! és a Csillagainkban a hiba.

Noha a folytatásokról jelenleg még nem tudni semmit, az első film, azaz a The New Mutants egy titkos létesítményben fog játszódni, ahol 5 nagyon erős mutánst tartanak fogva. A raboknak nemcsak a saját képességeikkel, de a múltbeli bűneikkel is szembe kell nézniük, miközben lassan ráébrednek, hogy az új otthonuk igazából nem egy „kórház”, hanem egy kísértetjárta szanatórium.

A produkció főszereplőit Maisie Williams (Rahne Sinclair/Wolfsbane), Anya Taylor-Joy (Illyana Rasputin/Magik), Charlie Heaton (Sam Guthrie/Cannonball), Henry Zaga (Roberto da Costa/Sunspot), Blu Hunt (Danielle Moonstar/Mirage) és Alice Braga (Dr. Cecilia Reyes) játsszák.

Az X-Men: The New Mutants 2018. április 13-án fog debütálni az amerikai mozikban.

Kiemelt kép: 20th Century Fox