Itt az első hosszabb részlet a Stranger Things 2. évadából

Már csak másfél hét és megérkezik a Netflixre az első évadával máris kultikussá vált Stranger Things folytatása, amely nemrégiben olyan előzetest kapott, hogy azután minden rajongó megnyalta a tíz ujját.

Akárcsak a legtöbb amerikai sorozat, a Stranger Things saját panellel készül az október végén esedékes londoni Comic Conra, melynek apropóján most egy izgalmas részletet tettek közzé a széria második évadából. A videó elején Millie Bobby Brown konferálja fel a Comic Conra készülőknek a jelenetet, amelyben az általa megformált Elevent láthatjuk, amint sikeresen kiszabadul a sötét dimenzióból.

Here we go! @milliebbrown introduces world exclusive, never before seen footage from @Stranger_Things 2! pic.twitter.com/ibaEkLNr9l

— MCM Comic Con (@MCMComicCon) 2017. október 16.