Már le is győzték a Szárnyas fejvadászt az amerikai mozikban

A Boldog halálnapot! című horror verte meg a sci-fit, amelyet ugyanakkor Jackie Chan új filmjének nem sikerült lenyomnia.

Gyengén nyitott, de így is bajnok a Szárnyas fejvadász 2049

A Boldog halálnapot! című misztikus horror vette át a vezetést az észak-amerikai kasszasikerlistán, 26,5 millió dollárral sikerült megelőznie az utóbb csupán egy hétig uralkodó Szárnyas fejvadász 2049-et.

A horrorokban utazó Blumhouse és a Universal Pictures közös produkciója, a Christopher B. Landon rendezésében készült Boldog halálnapot! egy főiskolás diáklányról szól, akit megölnek születésnapján, másnap viszont feltámad és újraéli a születésnapján történteket, majd elindul megtalálni gyilkosát.

A hazánkban forgatott Szárnyas fejvadász 2049 továbbra is elmaradt a várakozásoktól és a hétvégén már csak 15,1 millió dollárt forgalmazott az észak-amerikai mozikban. A nyitóhétvégéjén is csupán 31,5 millió dollárt produkált, holott 45-50 millió dollár közé becsülték, mivel igen jó kritikákat kapott és elővételben rengeteg jegy kelt el rá. A második hétvégi bevétel 54 százalékos visszaesést jelent – írja az MTI.

A Box Office Mojo bevételi toplistája szerint a harmadik helyre érkezett meg az amerikai-kínai koprodukcióban készült The Foreigner, amely 12,8 millió dollárt gyűjtött. A Jackie Chan és Pierce Brosnan főszereplésével készült leszámolós mozi a nemzetközi piacon szeptember 30-án debütált. Az akciófilm rendezője Martin Campbell, aki a James Bond-filmek közül a Casino Royale-t készítette.

Jackie Chan még sosem volt olyan könyörtelen, mint az új bosszúfilmjében Megérkezett a The Foreigner című akcióthriller végső előzetese, amelyben a színész kislánya gyilkosait kezdi el levadászni.

A hétvégi USA TOP 10 (október 13. – október 15.):

1. Boldog halálnapot – Hétvégi bevétel: $26,5m. Összbevétel: $26,5m. Gyártási költség: $4,8m.

2. Szárnyas fejvadász 2049 – Hétvégi bevétel: $15,1m. Összbevétel: $31,5m. Gyártási költség: $150m.

3. The Foreigner – Hétvégi bevétel: $12,8m. Összbevétel: $12,8m. Gyártási költség: $35m.

4. AZ – Hétvégi bevétel: $6,0m. Összbevétel: $314,9m. Gyártási költség: $35m.

5. Hegyek között – Hétvégi bevétel: $5,6m. Összbevétel: $20,5m. Gyártási költség: $35m.

6. Barry Seal: A beszállító – Hétvégi bevétel: $5,4m. Összbevétel: $40,2m. Gyártási költség: $50m.

7. Kingsman: Az Aranykör – Hétvégi bevétel: $5,3m. Összbevétel: $89,7m. Gyártási költség: $104m.

8. A LEGO Ninjago film – Hétvégi bevétel: $4,3m. Összbevétel: $51,6m. Gyártási költség: $70m.

9. My Little Pony: A film – Hétvégi bevétel: $4,0m. Összbevétel: $15,5m. Gyártási költség: $40m.

10. Viktória királynő és Abdul – Hétvégi bevétel: $3,1m. Összbevétel: $11,3m. Gyártási költség: $10m.

Kiemelt kép: Warner Bros. Pictures