J.J. Abrams szerint Harvey Weinstein egy szörnyeteg

A Star Wars VII rendezője is csatlakozott a szexuális zaklatással vádolt filmmogult elítélők táborához.

Közel két héttel a szexuális zaklatással és erőszakkal gyanúsított Harvey Weinstein elleni vádak napvilágra kerülése és a filmmogul körüli botrány kirobbanása után J.J. Abrams is megszólalt az ügyben.

A kétszeres Emmy-díjas filmes a szombati Hammer Museum Gala nevű eseményen a The Hollywood Reporter munkatársának mondta el véleményét Weinsteinről:

Valaki azt mondta nekem a minap, hogy már elege van abból, hogy az emberek arról beszélnek, mennyire undorító ez az egész. Szerintem viszont nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire kegyetlenül taszító az, ahogyan (Weinstein) visszaélt a hatalmával. Ő egy szörnyeteg.

Mint ismert, a The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, illetve európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert.

Mostanára már a New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján, Franciaországban pedig Emmanuel Macron nemrégiben kezdeményezte, hogy Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől.

Kiemelt kép: Getty Images/FilmMagic/Jason LaVeris