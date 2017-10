Befutott a Stranger Things 2. évadának végső előzetese

Közeleg a misztikus sorozat folytatása, melynek új trailere egyszerre hátborzongató és lélegzetelállító.

Október végén folytatódik a Netflix égisze alatt készülő Stranger Things, amelyről a közelmúltban kiderült, hogy a már korábban beharangozott harmadik és negyedik után valószínűleg ötödik évada is lesz.

Négynél is több évada lehet majd a Stranger Thingsnek Erről a misztikus sikersorozat több epizódját is rendező Shawn Levy beszélt egy interjúban.

A sorozathoz utoljára júliusban jelent meg előzetes, mire most, két héttel az új szezon premierje előtt befutott a végső trailer. Ez Will Byers (Noah Schnapp) para látomásai, a rettenetes új szörny és a sötét dimenzióban ragadt Eleven (Millie Bobby Brown) mellett több új jelenetet is leplez a folytatásból.

A két Golden Globe-ra is jelölt Stranger Things folytatásában az első évadból Brown és Schnapp mellett visszatérő Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Charlie Heaton és Natalia Dyer, továbbá Joe Keery, Sadie Sink és Dacre Montgomery fogja alkotni a szereplőgárdát. Természetesen a gyerekszínészek mellett a felnőtt főszereplőket játszó Winona Ryder és David Harbour is visszatér.

Miként azt a kedvcsináló is hirdeti, a második évad október 27-én fog elérhetővé válni a Netflixen.