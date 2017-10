Összevámpírozzák, aztán zsinagóga lesz

Az egykori AVH-sok legfőbb találkozási terében, a megnyitás előtt álló Zsilipben mutatkozik be Pálfi György Szabadesés ) első színházi rendezése, az Engedj be! című vámpírsztori. A regény történetéből először hazájában, Svédországban készült film, majd érkezett egy amerikai remake, legutóbb pedig Londonban mutatták be színpadon. Hazánkban most a TRIP készíti el, amely helyspecifikus színház, vagyis előadásaik a történethez kapcsolódó különleges terekben jelenítődnek meg, így kerülhet az Engedj be! az MSZMP egykori pártétkezdéjébe, amely nemsokára közösségi és kiállítótérként, játszóházként valamint zsinagógaként is funkcionál majd