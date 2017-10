Vajon mit érez a hamvasztó kezelője, ha saját szülője testét tolja be a kemencébe?

Tabukról tabuk nélkül beszél a Spektrum új saját gyártású sorozata, ami haladó tévénézőknek szól, akik nem nyálat csorgatni akarnak a képernyő előtt.

Viccek sorának tárgya a mai értelmiség körében egyre jellemzőbb „nekem nincs tévém”-öntudat, annak a közkeletű véleménynek kivetüléseként, hogy a tévéből, ebből az agymosodából, ugye, csak a mocsok folyik. Közkeletű, ám kissé túlhaladott vélemény, teszem hozzá. Tim Minchin ausztrál komikus mondta egyszer, hogy a régi mondás szerint a vélemény olyan, mint az ánusz, mindenkinek van – ám szemben az ánusszal, a véleményt szükséges és fontos időről időre közelről és alaposan megvizsgálni. Így van ez „a tévéből csak a szar folyik”-gondolattal is, ami lehet, hogy valamikor igaz volt – ezzel is lehetne vitázni –, de ma, az egyre specifikusabb csatornakínálattal és az általános, sokat megénekelt kisképernyős reneszánsszal már szinte biztosan hitelét vesztette. Erre bizonyíték az is, amit a Spektrum csinál az utóbbi években. A csatorna, felismervén, hogy a vásárolt tartalmakkal nem fognak sokáig a vízszint felett maradni egy ennyire versengő piacon, ráfordult a saját gyártású tartalmakra, és sorra érkeznek a figyelemre méltó Spektrum-kontentek. Készült sorozatuk a hazánkban tömegesen élő, mégis, alig ismert kínai közösségről, vagy az erőszak lélektanáról, és idei saját produkciójukkal sem vesznek vissza a karcosságból: a Tabukról tabuk nélkül című hatrészes sorozat ígéretük szerint bevállalós, kemény, szókimondó és – a név kötelez – tabudöntögető széria lesz.

A hat rész mindegyike saját téma köré épül, melyek vagy csak érintőlegesen, vagy egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz, ezek a halál, a gyász, a függőségek, a szokatlan szexuális identitás és vágyak, a nem tipikus családok és az eltitkolt családi-közösségi bűnök. Az alkotók célja az volt, hogy épp annyira legyenek ezek a tabuk különlegesek, hogy azért minden nézőnek legyen hozzájuk mégis csak valami személyes köze, a közös pont pedig mindezen témák kibeszéletlen volta. Vegyük a nyitóepizód témáját, a halált: mint a sorozat egyik megszólalója, egy lelkész elmondja, még a hosszan haldokló családtagok sem beszélnek például arról a hozzátartozóiknak, hogy mit szeretnének, mit és hogyan tegyenek a hátra maradtak a haláluk után. Vagy ott van például a szexuális kisebbségek kérdése: látszólag központi téma a mainstream médiában, mégis, az érintettek javarészt magukra vannak utalva saját vágyaik, identitásuk megértésében, főleg, ha nem a fővárosban élnek, hanem egy jóval kevésbé elfogadó, vidéki kistelepülésen. Vagy például miért szenzáció még mindig egy örökbefogadás? Ez csak néhány a sorozatban felvetett kérdések közül, melyekre a Spektrum nem választ adni akar, csak ráirányítani a fényt ezekre a témákra.

Épp emiatt a szériában nem okos megmondóemberek oktatják a népet a témában – a Tabukról tabuk nélkül épp azért ígérkezik izgalmasnak, mert sikerült igazi emberek igazi történeteit – a hat részben összesen negyven történetet – mutatni meg a szereplők saját, mindennapi, számunkra viszont exkluzív közegében. Így aztán ülünk az ezeréves VHS-kazetták alatt egy tipikus ötven pluszos asszony nappalijában, de több mint száz fős swingerklubban és krematóriumban is. Mindezt szakértői beleokoskodás nélkül, az egyetlen összekötő figura Thuróczy Szabolcs alakja, aki a műsor házigazda-riportereként a bemutatott szereplőkkel – a drogfüggése miatt milliókat sikkasztó üzletembertől a swingerpáron, dominán, vidéki meleg páron, a haldokló betegen és családján keresztül a nagyszülei meggyilkolását végignéző férfiiig – találkozott, beszélgetett, aki maga is megtapasztalta a bemutatott témák sűrűjét a műsor készítése közben. Az adást majd’ másfél évig készítették, a rengeteg kutatómunka mellett negyvennégy forgatási nappal, a legutolsó adásfelvétel alig pár hete volt.

A sorozatot a Spektrum megrendelésére az ACG Reklámügynökség készítette, amely a 2015-ös, díjnyertes Kicsi ország, kicsi Kína című sorozatot is jegyzi Mentes Endrével. A Tabukról tabuk nélkül kutatói csapatát Pálinkás Norbert rendező és Mentes Endre producer fogtak össze, ők kutatták fel a műsorban megszólaló hétköznapi embereket, akik most először beszélnek történeteikről. Az alkotók kiemelték: ez nem a tipikus szórakoztató, fél füllel hallgatós háttértelevíziózás alapanyaga, az epizódok nem könnyűek, még a kevésbé karcos témáknál sem várható felhőtlen kikapcsolódás, a cél ugyanis nem ez, épp ellenkezőleg, az agyak bekapcsolása, gondolkodásra késztetése, a párbeszéd elindítása. Hogy a hatás maradéktalanul átmenjen, az egyórás epizódok reklám és egyéb megszakítás nélkül kerülnek képernyőre. Hatás pedig lesz, ebben szinte biztos vagyok, a sorozat sajtóbemutatóján csak rövid ízelítőt kaptunk a szériából, ám még így is megdöbbent csönd fogadta a záró képeket.

A sorozat epizódjait Radnai Péter vezetésével háttérműsor is kíséri, közvetlenül a részek után, ezekben közéleti személyiségek és szakértők segítenek megérteni a látottakat. A Tabukról tabuk nélkül premierje október 27-én, pénteken, este tíztől lesz a Spektrumon, a következő epizódok ugyanebben az időpontban, péntek esténként kerülnek adásba.