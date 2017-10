Mark Ruffalo észre se vette, hogy élőben közvetíti az új Thor-filmet

Kedd este tartották a Thor: Ragnarök vörös szőnyeges premierjét Los Angelesben, amit Mark Ruffalo, azaz Hulk egy ideig élőben is közvetített. Bár csak a hangot rögzítette az Instagramon, azért 2500 rajongó mégis nézte Ruffalo zsebét, és hallgatta a legújabb Marvel-mozit. Sokan írtak neki, és kíváncsiak voltak, hogy mikor veszi észre, hogy úgy rakta el a telefonját, hogy nem állította le az élőzést.

Ahogy a legtöbb premier előtti vetítésen, úgy Los Angelesben is felhívták a biztonságiak a nézők figyelmét, hogy nem készíthetnek semmilyen felvételt a teremben. A többségnek le is kellett adnia a mobilját, amit a film végén visszakaptak.

De ez valószínűleg egy Hulkra nem vonatkozik.

mark ruffalo accidentally staying on instagram live while watching thor just made my day pic.twitter.com/CdLGPsDZKH — caroline reid (@lizzieolses) 11 October 2017

A novemberben nálunk is mozikba kerülő Thort az a Taika Waititi rendezte, aki a Hétköznapi vámpírokat és a Vademberek hajszáját is jegyzi, és ő maga is szerepel a filmben. Rajta kívül olyan neveket láthatunk majd, mint Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Anthony Hopkins, Jeff Goldblum és Cate Blanchett.

A hazai bemutatóig érdemes visszanézni egy korábbi videót, ami Thor, azaz Chris Hemsworth hétköznapi életét mutatta be. Már ebből is lehetett sejteni, hogy Taika Waititi egészen máshogy nyúl majd a Marvel-képregényhez.

(Hollywood Reporter)

Borítókép: Todd Williamson/Getty Images