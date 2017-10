A Disney elkaszálta Babszem Jankót

A Walt Disney eddig is tologatta a projektet, de most közölték, hogy jó időre letettek Babszem Jankóról. Még 2015-ben jelentették be, hogy animációs film készül az óriásbabon sétáló Jankóról, aminek a Gigantic címet választották. Akkor 2018-as bemutatót emlegettek, de idén már 2020-ra csúszott az időpont.

Legutóbb a Pixar és a Disney elnöke, Edwin Catmull tett pontot a találgatások végére. A Hollywood Reporternek elmondta, hogy letettek Jankóról.

Néha előfordul, hogy bármennyire is szeretünk egy projektet, bármennyire is beleraktuk a szívünket, egyszerűen nem működik. […] Bár nehéz döntés volt, a Giganticnál eljutottunk arra a pontra, hogy egyelőre leállítsuk az előkészületeket.

Catmull azt is elmondta, hogy 2020-ra mással készülnek, de azt nem árulta, hogy mi lesz az.

Borítókép: Getty Images