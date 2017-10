A Star Wars 8. részének legújabb plakátján elrejtettek nekünk egy régi jó ismerőst

Mint valószínűleg tudjátok, ma korán reggel kijött a Star Wars nyolcadik részének utolsó előzetese, amely finoman szólva is

elég izgalmasra sikerült.

De nemcsak új kedvcsinálót kapott a legújabb Star Wars-mozi, hanem új plakátot is, ami, akárcsak a trailer, tartogat meglepetést. A Twitteren vették észre, hogy a nyolcadik rész plakátjának különös szimmetriája nem véletlenül ismerős.

Nem könnyű észrevenni, de egy régi jó ismerős néz vissza ránk, csak pár vonal szükséges hozzá, meg egy kis hunyorgás. Még mielőtt megmutatjuk, íme, az eredeti kép, lehet próbálkozni.

Squint and you can see it pic.twitter.com/8H3rifOJTn

Akinek nem ment, az most figyeljen:

És akinek még mindig nem lenne egyértelmű:

I’m just just going to leave this here. #TheLastJedi #StarWars @isDARTHVADER #DarthVader – Paddy pic.twitter.com/Z24TdyEAKN

— Force Talk (@SWForceTalk) October 10, 2017