Szinkronnal is nagyot szól a Tűzgyűrű 2 előzetese

Itt az óriásrobotos zúzás új trailerének magyarul beszélő változata.

Miként a napokban sok más hollywoodi produkciónak, a Tűzgyűrű folytatásának is a New York-i Comic-Conon debütált az első előzetese, melynek már el is készült a szinkronizált változata. A kedvcsinálóból egyúttal az is kiderül, hogy idehaza majd a Tűzgyűrű: Lázadás címen fog mozikba kerülni a film.



Az óceán mélyéről érkező gigantikus szörnyek és az ellenük épített óriásrobotok második mozijában a Star Wars: Az ébredő Erő Finnjeként berobbant John Boyega és Scott Eastwood alakítják a főszereplőket, de mellettük további új karakterek is feltűnnek majd az új masinák jaegerek pilótáiként. A cselekmény pedig pofonegyszerű lesz: a kaijuk visszatérnek és továbbra is az emberek világát akarják leigázni, ezért csatasorba áll a jaegerek új generációja, hogy egyszer s mindenkorra lerendezzék a bestiákat.

A már említettek mellett a sequelben az alapfilmből visszatérő Rinko Kikuchi (Mako Mori), Max Martini (Herc Hansen), Charlie Day (Dr. Newton Geiszler) és Burn Gorman (Dr. Hermann Gottlieb) is játszik.

A 2013-as alapfilmet író és rendező Guillermo Del Toro produceri bábáskodásával és Steven S. DeKnight rendezésében közelgő Tűzgyűrű: Lázadás 2018. április 5-én fog megérkezni a magyar mozikba.