Autóbalesetben meghalt Rufus Hannah

A 63 éves Hannah, aki a Georgia állambeli Adrianban élt, szerdán szenvedett halálos közúti balesetet.

Hannah 14 évesen kezdett inni. Mikor belépett a hadseregbe, a kiképzés alatt baleset érte, leszerelték, alkoholista lett és az utcára került. Hajléktalanként élt, amikor elkezdődött bumfighter karrierje. A filmesnek készülő középiskolás, Ryen McPherson öt dollárt ajánlott neki azért, ha fejjel belerohan az élelmiszerbolt előtt felhalmozott tejes dobozokba.

Az első Bumfights-videó 2002-ben jelent meg, ezt számos további követte, amelyekben Rufus és más hajléktalanok pár dollárért veszélyes kaszkadőrmutatványokat hajtottak végre – épületekről ugrottak le, fejjel rohantak az ajtónak, felgyújtották a hajukat vagy egymással verekedtek.

A szereplők rendszerint ittasak voltak a felvételek alatt. Hannah később elmondta, hogy egyszer, amikor egy acélajtóba verte a fejét, maradandó károsodást szenvedett.

American Rufus Hannah ex homeless alcoholic who fought & performed stunts in the notorious Bumfights videos,has died in a car crash aged 63 pic.twitter.com/cH5e2x7hOU

— Zora Suleman (@ZoraSuleman) October 7, 2017