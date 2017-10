Jackie Chan megerősítette: lesz Csúcsformában 4

A színész szerint már csaknem kész a forgatókönyv és ha minden jól megy, jövőre neki is látnak a forgatásnak.

Éppen tíz évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Jackie Chan és Chris Tucker nevével fémjelzett Csúcsformában (Rush Hour) széria harmadik részét, amely akkor világszerte 258 millió dollárt termelt és a trilógia második legprofitálóbb darabjává vált a 347 milliót gyűjtő Csúcsformában 2 mögött.

Sokáig azt lehetett hinni, hogy a Csúcsformában 3 szerényebb bevétele miatt véget ért és egy trilógiaként vonul be a filmtörténelembe a franchise, azonban 2012-ben elterjedt a pletyka, hogy a részeket gyártó New Line Cinema mégis folytatná és tervezik a Csúcsformában 4-et. Az 5 évvel ezelőtti híresztelés utóbb csendben elhalt, azonban a lehetséges negyedik filmmel kapcsolatban nemrég megszólalt Jackie Chan, aki a héten több sajtóorgánumban is megerősítette, hogy tervezik a Csúcsformában 4-et.

Jó hírek. Jövőre Csúcsformában 4 és remélem már készen is van a forgatókönyv. Holnapután találkozom a rendezővel és Chris Tuckerrel, hogy megbizonyosodjunk róla, jó úton haladunk.

— mondta Chan a San Francisco Chronicle-nek (via Jackfroot) adott interjújában, melyben a „rendező” személye alatt nyilvánvalóan az előző részeket is levezénylő Brett Ratnerre célzott.

A fenti csupán az első volt a hongkongi származású akciósztár nyilatkozatai közül, a másodikat a Power 106 Los Angeles rádióállomás egyik műsorában adta, ahol már kicsit több részletet is elárult:

Az elmúlt hét évben többször visszadobtuk a forgatókönyvet. Tegnap aztán rábólintottunk… Szóval a szkript feltehetően a hónap végére elkészül. Már a második vázlaton dolgoznak. Valószínűleg jövőre kezdjük a forgatást. Remélem. Amennyiben Chris Tucker is beleegyezik.

Magyarán jelenleg már csak a filmsorozatban James Carter nyomozó szerepét játszó amerikai színészen és komikuson múlik, hogy mikor vágnak bele a produkció forgatásába.

Az első Csúcsformában még 1998-ban készült és 244 millió dollárt hozott a készítők konyhájára, azaz a három film összesen 849 milliót kaszált, amely bizony nem kevés. Következésképp az sem meglepő, hogy ennyi év után ismét napirendre került a folytatás, amely immár (szinte) borítékolhatóan el is fog készülni.

Kiemelt kép: New Line Cinema