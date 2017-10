Itt az első kép a Legendás állatok és megfigyelésük 2-ből

Július óta forog a tavalyi év egyik top kasszasikerévé vált Legendás állatok és megfigyelésük folytatása, melynek sztorijáról már a munkálatok kezdetekor kiderült egy s más.

Plusz további friss infók is érkeztek a már forgó varázslós moziról. Vigyázat: spoilerek!

A J.K. Rowling azonos című műve alapján készült varázslós filmről már tudjuk, hogy háromnál is több folytatása lesz, melyek közül az első jövőre fog a mozikba kerülni. A Legendás állatok és megfigyelésük 2-ből néhány nappal ezelőtt a franchise hivatalos Twitterén jelent meg az első kép, amely egyelőre csupán az Eddie Redmayne által alakított Göthe Salmander visszautasított vízumkérvényét ábrázolja.

Name of Applicant: Newt Scamander, Profession or Occupation: Magizoologist. #MagicInProgress #FantasticBeasts #WizardingWednesdays pic.twitter.com/oMarZbY285

