Haláli videókkal gyúr a South Park új évadára Eric Cartman

Az egyikben nyelvleckét tart, a másikban az Űrodüsszeia zenéjét énekli a Csőre Gábor hangján megszólaló figura.

Jövő csütörtöktől vadonatúj részekkel jelentkezik a South Park a Comedy Centralon.

A humorcsatorna szokás szerint vicces promókkal harangozza be az új részeket. Nézd meg te is Cartman nyelvleckéjét, vagy a Stanley Kubrick-féle 2001: Űrodüsszeia című klasszikus alapján készült éneklős szösszenetet a pöttöm termetű, kék sapkás antihős magyar hangja, Csőre Gábor előadásában.

Végre South Park városát is utolérte a XXI. század: októberben startol az animációs sorozat 21. évadja.

A pofátlan kisiskolások és szociopata városlakók teremtői igyekeznek visszatérni a gyökerekhez: a vicces hacukáikban trollkodó negyedikesek folyton nevetséges dolgokat csinálnak, megbotránkoztatnak, és nem azzal foglalkoznak, hogy mit művelt már megint Donald Trump. A politikai felütés tehát kevésbé lesz hangsúlyos, az aktuális részek pedig inkább epizodikus felépítésűeknek ígérkeznek, mint a sorozat fénykorában. A sorozat persze így is koncentrál majd a napi aktualitásokra, releváns eseményeket kifigurázva, illetve görbe tükröt tartva az amerikai és a világtársadalom elé.

A Comedy Central a korábbi sikerrecept alapján ezúttal is szünet nélkül adja le az aktuális epizódokat, minden héten egy újabb friss résszel jelentkezve, így a végére megközelíti majd az eredeti, amerikai sugárzás műsormenetét. Aki viszont egy hétig sem képes meglenni South Park nélkül, annak október 17-én beköszönt a Kánaán, hiszen akkor jelenik meg a South Park: The Fructured But Whole című videojáték, amivel elüthető az idő két új epizód között.

A South Park 21. évadának premierje október 12-én, 22.00-kor lesz a Comedy Centralon. Az új részek minden csütörtökön, 22.00-tól érkeznek, az ismétlések 00.00-tól lesznek.

Kiemelt kép: Comedy Central