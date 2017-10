Taylor Swift tarolhat az idei MTV EMA díjátadón

A zenecsatorna bejelentette a 2017-es MTV Europe Music Awards jelöltjeit, akik közül az énekesnő esélyes a legtöbb kategóriában.

A 28 éves Taylor Swift lehet az MTV Europe Music Awards legnagyobb nyertese, idén ugyanis hat díjra esélyes, köztük a Legjobb Előadó, a Legjobb Videó és a Legnagyobb Rajongótábor kategóriákban.

Nem sokkal marad le mögötte Shawn Mendes, aki öt jelölését válthatja szobrocskára, míg Kendrick Lamar és Ed Sheeran négy-négy kategóriában esélyesek.

Az MTV a mai napon bejelentette a 2017-es MTV Europe Music Awards jelöltjeit, nem meglepő módon Taylor Swift vezeti a listát rekorddöntögető slágerének, a Look What You Made Me Do-nak köszönhetően. Reputation című nagylemeze november 10-én, két nappal a londoni gála előtt jelenik meg, így valószínűleg számíthatunk tőle a díjátadón újdonságokra. Shawn Mendes, Kanada második számú import szépfiúja Justin Bieber után szintén nagyot nyerhet, a Legjobb Dal és a Legjobb Előadó kategóriákban esélyes.

Ha nem Swift vagy Mendes, akkor Kendrick Lamar vagy Ed Sheeran lehetnek az idei év Legjobb Előadói. Mindketten három-három kategóriában jelöltek még, közte a saját regionális kategóriáikban (Az USA legjobb előadója, Írország/Egyesült Királyság legjobb előadója).

Regionális díjat idehaza is osztanak, a magyar rajongók mától kezdve szavazhatnak az öt jelöltre: Rúzsa Magdira, Tóth Gabira, Freddie-re, Kowalsky meg a Vegára és Pápai Jocira az MTV EMA oldalán.

A Legjobb Dal kategóriában szintén szoros az MTV EMA idei mezőnye: Ed Sheeran Shape of You című slágere versenyez DJ Khaled Wild Thoughts, Shawn Mendes There’s Nothing Holdin’ Me Back, a Clean Bandit Rockabye és Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber Despacito című dalával.

2017-es MTV Europe Music Awards jelöltjei

LEGJOBB MAGYAR ELŐADÓ

Rúzsa Magdi

Tóth Gabi

Freddie

Kowalsky meg a Vega

Pápai Joci

LEGJOBB DAL

Clean Bandit – Rockabye ft. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran – Shape of You

Luis Fonsi & Daddy Yankee – Despacito (Remix) ft. Justin Bieber

Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

LEGJOBB ELŐADÓ

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

LEGJOBB STÍLUS

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

ZAYN

LEGJOBB FELTÖREKVŐ

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

KYLE

Rag‘n’Bone Man

LEGJOBB POP

Camila Cabello

Demi Lovato

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

LEGJOBB VIDEÓ

Foo Fighters – Run

Katy Perry – Bon Appétit ft. Migos

Kendrick Lamar – HUMBLE.

KYLE – iSpy ft. Lil Yachty

Taylor Swift – Look What You Made Me Do

LEGJOBB ÉLŐ

Bruno Mars

Coldplay

Ed Sheeran

Eminem

U2

LEGJOBB ELEKTRONIKUS

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

LEGJOBB ROCK

Coldplay

Foo Fighters

Royal Blood

The Killers

U2

LEGJOBB HIP HOP

Drake

Eminem

Future

Kendrick Lamar

Post Malone

LEGJOBB ALTERNATÍV

Imagine Dragons

Lana Del Rey

Lorde

The xx

Thirty Seconds To Mars

LEGNAGYOBB RAJONGÓTÁBOR

Ariana Grande

Justin Bieber

Katy Perry

Shawn Mendes

Taylor Swift

LEGJOBB PUSH ELŐADÓ

Hailee Steinfeld

Jon Bellion

Julia Michaels

Kacy Hill

Khalid

KYLE

Noah Cyrus

Petite Meller

Rag’n’Bone Man

SZA

The Head And The Heart

LEGJOBB WORLD STAGE

Steve Aoki – Live from Isle of MTV Malta 2016

Kings of Leon – Live from Oude Luxor Theatre, Rotterdam, The Netherlands 2016

Tomorrowland 2017

DNCE – Live from Isle of MTV Malta 2017

The Chainsmokers – Live from Isle of MTV Malta 2017

Foo Fighters – Live from Barcelona, Spain 2017

A 2017-es MTV EMA díjátadót november 12-én, vasárnap este 20:00-tól rendezik Londonban, a Wembley arénában. Az év egyik legnagyobb zenei gáláját a világon több mint 60 MTV csatorna közvetíti élőben.

Kiemelt kép: Europress/Mark Davis