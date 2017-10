Újabb X-Men sorozattal erősített a FOX: idehaza is jön a The Gifted

És már az is megvan, hogy mikor startol a széria FOX magyar csatornáján.

Bővül a mutánsuniverzum: vadiúj X-Men tévésorozatot rendelt be a Fox

Október 24-én debütál hazánkban a The Gifted – Kiválasztottak című sorozat, amelyet több, mint 180 országában fog műsorra tűzni a FOX.

Az X-Men univerzumban játszódó The Gifted középpontjában egy átlagosnak tűnő amerikai család áll, akik nyugodt, kertvárosi életüket élik, míg ki nem derül, hogy a gyerekek nem mindennapi képességekkel rendelkeznek. Reed (Stephen Moyer) és Caitlin Strucker (Amy Acker) tipikus középosztálybeli szülők, akiknek fenekestül felfordul az élete, mikor kamaszkorú gyermekeik, Lauren (Natalie Alyn Lind) és Andy (Percy Hynes White) bajba kerülnek a középiskolában, és kiderül róluk, hogy mutánsok. A család ezután kénytelen hátrahagyni régi életét, hogy elmeneküljön a mutánsokat üldöző, fáradhatatlan kormányügynökség és Jace Turner ügynök (Coby Bell) elől. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gyerekek apja, Reed, az államügyész irodájának munkatársa, és az ő feladata a mutánsok börtönbe juttatása.

A kétségbeesett családnak nem sok lehetősége marad, így felveszik a kapcsolatot a bajba jutott mutánsokat segítő titkos szervezettel. A hálózat tagjai azonban szintén nehézségekkel küzdenek: egyik társuk börtönbe került, és a csapatot valószínűleg figyelik, a helyzet tehát egyre kilátástalanabb.

A The Gifted (előzetes itt) október 2-án indult az Egyesült Államokban, ahol máris elismerő kritikákat kapott. Hazánkban egy nappal a The Walking Dead nyolcadik évadának premierje után, október 24-én indul a The Gifted – Kiválasztottak sorozat, amely keddenként 21 órakor lesz látható a FOX csatornán.

Kiemelt kép: FOX Television