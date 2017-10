Kazuo Ishiguro kapta idén az irodalmi Nobel-díjat

Hétfőn a 2017-es fiziológiai és orvostudományi Nobel-díj, kedden a fizikai Nobel-díj, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj idei győztesei is ismertté váltak, míg az irodalmi kategória ma volt esedékes.

A Svéd Királyi Tudományos Akadémia a Nobel-díj hivatalos oldalán és a Twitteren jelentette be, hogy

2017-ben Kazuo Ishiguro kapja az irodalmi Nobel-díjat.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6

