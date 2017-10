Lehengerlő a Churchill-film új magyar előzetese

Hála Gary Oldmannek, aki már A legsötétebb óra előzetesében is fantasztikusan alakítja a legendás brit miniszterelnököt.

A múlt héten jelent meg a díjszezon egyik komoly esélyesének ígérkező A legsötétebb óra (Darkest Hour) című dráma második előzetese, melyet a UIP-Duna Film jóvoltából már szinkronosan is nézhetünk.

Az Anthony McCarten forgatókönyvéből Joe Wright rendezésében közeleg az alkotás, melyben a kétszeres BAFTA-díjas és 2012-ben Oscarra is jelölt Gary Oldman kelti életre a nagy Winston Churchillt, akit a múlt század derekán kétszer is Nagy Britannia miniszterelnökének választottak. Ezek közül az első kormányfői ciklusa idején fog játszódni a film, melyben a VI. György által 1940-ben miniszterelnökké kinevezett Churchillnek a náci Németországgal és az egyre súlyosabbá váló háborúval kell megküzdenie, illetve a nemzetet is fel kell ráznia, hogy végre komolyan vegyék az szigetországot is fenyegető veszélyt.

A mások mellett Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Stephen Dillane és Lily James mellékszereplésével készülő A legsötétebb óra 2018. január 18-án fog a magyar mozikba kerülni.