Marilyn Mansont kórházba szállították, miután rádőlt a díszlet a színpadon

A koncert azonnal félbeszakadt, a sérülés súlyosságáról még nem mondtak semmit.

A rockert New York-i koncertjének 45-ik percében érte a váratlan, és meglehetősen bizarr baleset. Épp a Sweet Dreamst énekelte, mikor megkísérelte megmászni a színpadon felállított, két hatalmas műpisztolyt, ám azok nem bírták a terhelést, és rádőltek. Ezután többen is berohantak a színpadra, hogy kiszabadítsák Mansont, majd félbe is szakadt a koncert, az énekest pedig kórházba szállították. A balesetről azóta videó is került fel a Youtube-ra.

Az egész olyan gyorsan történt, először azt hittem, ez is a show része. Aztán megláttam a gitáros arcát, meg azokét, akik berohantak segíteni, és ijedtnek tűntek, nagyon ijedtnek. Ekkor jöttem rá, hogy basszus, ez nem egy vicc

– mesélte az egyik rajongó a koncert után.

A fényeket leoltották, de a közönség így is látta, ahogy elviszik Mansont a színpadról, az egész kábé tíz percig tartott, valaki még azt a pillanatot is lekapta, ahogy hordágyon a mentő felé tolják az énekest. Manson menedzsere később kiadott egy közleményt, amelyben elmondja, hogy az énekest kórházban ápolják, de arról nem ír, hogy mennyire súlyosak a sérülései. Manson amúgy épp egy hete beszélt arról egy interjúban, hogy a Columbine iskolai mészárlás lerombolta a karrierjét. Az 1999-ben 12 diáktársukat és egy tanárt lelövő tinédzserekről kiderült, hogy Manson nagy rajongói voltak.

https://twitter.com/SirTommyPicklez/status/914329092962635776?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.nydailynews.com%2Fnew-york%2Fmanhattan%2Fmarilyn-manson-struck-prop-guns-rushed-hospital-article-1.3533323

„Voltak emberek, akik ezután engem hibáztattak az iskolai mészárlásokért” – mondta Manson a Guardiannek, pedig szerinte a srácok nem is szerették igazán a zenéjét, mert akkor nem követtek volna el ilyen szörnyűséget.

Borítókép: Tim Mosenfelder/Getty Images