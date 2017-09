Négynél is több évada lehet majd a Stranger Thingsnek

Erről a misztikus sikersorozat több epizódját is rendező Shawn Levy beszélt egy interjúban.

Még az elsőnél is zseniálisabb lesz a Stranger Things 2. évada

Október végén érkezik a Netflixre a tavalyi év egyik sorozatszenzációjává vált Stranger Things második évada, amely az eddigi infók és kedvcsinálók alapján messze hátborzongatóbb lesz az elsőnél.

A Netflix sikersorozatát kitaláló és készítő Duffer tesók még augusztusban jelentették be, hogy már biztosan lesz harmadik évad is, sőt: több, mint valószínű, hogy a negyedik is zöld utat kap majd.

A rajongók nyilván már a négy évad beharangozását is díjazták, mire most a sorozat epizódjainak dandárját rendező Shawn Levy-nek sikerült „emelni a tétet” az Entertainment Weekly-nek nyilatkozva még tovább ment és már az ötödik évad lehetőségét is megszellőztette.



Hallani lehetett, ahogyan a szívek meghasadnak a Netflix főhadiszállásán, amikor a testvérek bejelentették, hogy a negyedik évaddal lezárják a történetet. Engem szinte azonnal el is kezdtek hívogatni a színészek ügynökei. Az igazság az, hogy a negyedik évadot már biztosan megcsináljuk és a dolgok jelen állása szerint meglehetősen nagy az esélye annak, hogy ötödik is lesz. Azon túl viszont már úgy gondolom, nem valószínű további folytatás.

— mondta Levy.

A Stranger Things folytatásához még a Comic Conon jelent meg a legutolsó és az eddigi leghosszabb előzetes, amely egyebek mellett ízelítőt ad Will Byers (Noah Schnapp) para látomásaiból, leleplezi a rettenetes új szörnyet és a sötét dimenzióban ragadt Elevent (Millie Bobby Brown) is megmutatja.

A már említett Schnapp és Brown mellett az első évadból szintén visszatérő Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Charlie Heaton és Natalia Dyer, illetve Joe Keery, Sadie Sink és Dacre Montgomery fogja alkotni a második szezon szereplőgárdáját. Természetesen a gyerekszínészek oldalán a felnőtt főszereplőket játszó Winona Ryder és David Harbour is benne lesz a folytatásban.

Miként azt a kedvcsináló is hirdeti, a második évad október 27-én fog elérhetővé válni a Netflixen.

