Így hozta rá a frászt az AZ bohóca a gyerekekre

Ők is a forgatáson pillantották meg először, kivel is állnak szemben.

A Stephen King regényéből adaptált horror már a bemutatása előtt is rekordokat döntögetett, de azóta is lázban tartja a horrorrajongókat. A siker egyik titka persze ezúttal is a kellően hátborzongatóra sikerült szörnyeteg, aki a szereplőkre és a közönségre is ráhozza a frászt.

Valami igazán felkavarót akartam létrehozni. Azt az érzést, hogy egy pillanatra sem érezheted magad biztonságban, ha a bohóc a közeledben van

– mondja a rendező, Andy Muschietti a werkvideóban. A két és fél percben megszólal a Krajcárost megformáló Bill Skarsgård, a producerek és maga Stephen King is, aki szokásával ellentétben nagyon elégedett az adaptációval. A legérdekesebb sztorit azonban nem ők, hanem a gyerekszereplők mesélik el, akik a forgatáson látták először, kivel is állnak szemben. Muschietti ugyanis gondoskodott róla, hogy ne legyen képük Krajcárosról, így hitelesen rögzíthesse első reakciójukat a projektoros jelenetben.

Ez felidézi az Alienről szóló anekdotát, miszerint Ridley Scott nem árulta el színészeinek, hogy John Hurt mellkasából egy kis űrparazita tör majd elő a vacsorajelenet közben, így a valós rémültségük került bele a filmbe.