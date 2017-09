Életműdíjat kaptak a magyar szinkron nagyjai

Bács Ferencnek, Bókai Máriának és Perlaki Istvánnak ítélték oda először az új szakmai elismerést.

Életműdíjjal ismerték el a magyar szinkronszakmában dolgozó előadóművészek munkáját.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda (EJI) anyagi és szakmai támogatásával létrehozott díjat Bács Ferenc, Bókai Mária és Perlaki István kapta.



A SzíDoSz (Színházi Dolgozók Szakszervezete) Szinkron Alapszervezete és a Szinkronikum Egyesület összefogásával 2017-ben első alkalommal megrendezett szakmai díjátadó gálán az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület az életműdíj kezdeményezőjeként is részt vett, mivel szívügyének és küldetésének tekinti a szinkron szakmában dolgozó előadóművészek munkájának elismerését.

Életműdíjasok 2017-ben

Bács Ferenc Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, akinek egyik leghíresebb szinkronszerepe Klaus Brinkmann professzor magyar hangja A klinikából, de A Gyűrűk Ura-filmekben J.R. Tolkien hősét, Gandalfot is az ő hangján hallhatta a közönség, illetve ő szólaltatta meg többek között Tigrist is a Micimackóban.

Bókai Mária színésznő több mint 600 film szinkronjában működött közre, többek között a Volt egyszer egy vadnyugat új magyar szinkronjában, a Trónok harcában, valamint a Frédi és Béni, a két kőkorszaki szaki (The Flintstones) című rajzfilmsorozatban.

A kiemelt képen is látható Perlaki István Jászai Mari-díjas színész több mint 900 szinkron közreműködője, az ő hangja hallható A hét mesterlövészben, a Robotzsaruban, a Terminátor 3-ban, de számos gyerekfilm szinkronizálásában is részt vett, a többi között a Hamupipőkében, A dzsungel könyvében, továbbá ő A kis hableányban Triton király magyar hangja.

Eredményes a jogvédelem

A szinkron jogdíjakat is magában foglaló audiovizuális díjak jogosultjainak köre évről évre bővül. Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, tanár, érdemes művész az esemény megnyitóján elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy óriási eredmény, hogy az EJI hosszú évek óta folytatott következetes munkájának következményeként végre a szinkronizáló művészek is kapnak jogdíjat. További eredmény, hogy 2017 őszétől már televíziós sorozatok szinkronja után is fizet jogdíjat az egyesület.

210 millió forint jogdíj a szinkronszínészeknek

Császár Angela elmondta: elsőként 2015-ben a magyar mozifilmek televíziós sugárzása után részesülhettek a közreműködő filmszínészek jogdíjban. Ez tavaly kibővült a külföldi mozifilmek szinkronja után fizetett jogdíjjal, mivel az EJI 2016-ban a jogdíjfelosztási szabályok átalakításával lehetővé tette, hogy a külföldi színészek hangját szinkronizáló színészek is jogdíjban részesülhessenek. Idén már a televíziós sorozatok szinkronja után is jogdíjat fizet az jogvédő szervezet: a korábban megkezdett munka 2017-ben a televíziós sorozatok adatainak összegyűjtésével folytatódik, amelynek eredményeképp idén ősszel nemcsak a magyar gyártású mozifilmek és a külföldi mozifilmek szinkronja után, hanem már a külföldi televíziós sorozatok szinkronja után is jogdíjat fizet az egyesület.

A jogdíjfelosztás során az EJI mintegy 210 millió forintot fog kifizetni magyar és külföldi színészeknek.

Az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület a zenészek, színészek, táncosok jogait érvényesítő egyesület, amit az előadók hoztak létre. A televíziók, rádiók és más zenefelhasználók jogdíjat fizetnek az előadóknak felvételeik felhasználásáért. Ezt a jogdíjat Magyarországon minden hazai és külföldi előadó nevében az EJI szedi be és fizeti ki részükre. Az EJI-nek 1600 zenész, színész és táncos tagja van, évente több mint 90 000 előadóművész számára fizetett ki jogdíjat.

