Észbontóan menő a Thor: Ragnarök ’80-as évekbeli trailere

Nemcsak stílusában idézi a VHS korszakot, de még a képminősége is autentikusan pocsék a Marvel-mozi új kedvcsinálójának.

A Thor: Ragnarök új trailerében Doctor Strange is tiszteletét teszi

Thor csapata név nélkül is penge lesz a Thor: Ragnarökben

Időről időre felütik a fejüket az interneten a mozi (és a tévézés) aranykoraként számon tartott 1980-as éveket idéző videók és kamutrailerek, amelyek zseniális stílusban azt mutatják meg, milyen is lettek volna egyik-másik mai produkció, ha harminc évvel korábban készül. A Nerdist csapatának köszönhetően immár a novemberben mozikba kerülő Thor: Ragnarök is „áldozatává vált” a trendnek, a végeredmény pedig annyira király lett, hogy még a közelgő Marvel-film valódi előzeteseit is kenterbe veri.

A korábbi részektől merőben eltérőnek és sokkalta menőbbnek ígérkező Thor 3 eleve nagyon adta magát egy ilyen retro előzeteshez. A két és félperces trailert a klasszik 4:3-as képarány, a VHS-kazetták megnyúlt szalagjait idéző kép- és hanghibák, a klisés szövegekkel teli narráció, illetve a 30 évvel ezelőtti képi- és hangeffektek teszik stílusossá, azonban nem ezek a legklasszabbak benne. A prímet azok a húzások viszik, hogy Hulk a modern, CG-verziója helyett a Lou Ferrigno-féle régi változatában jelenik meg, illetve a Nagymesterként Jeff Goldblum sem a mai, hanem az 1986-os A légyben látható formájában kerül elő.

Jelenleg már csak kicsit több, mint egy hónapot kell várniuk a Marvel-fanoknak a harmadik Thor-mozira, amely az év egyik nagy durranásának ígérkezik. A produkciónak az lesz az egyik legizgalmasabb vonulata, hogy az Asgardot megtámadó és leigázó gonosz Hela (Cate Blanchett) legyőzése érdekében a főhős egész kis kommandót alakít majd, melynek vele együtt Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo), Valkűr (Tessa Thompson) és az örökké kiszámíthatatlan Loki (Tom Hiddleston) válnak a tagjaivá.

Az említettek mellett Idris Elba, Jaimie Alexander, Anthony Hopkins és Karl Urban mellékszereplésével és Taika Waititi rendezésében készülő Thor: Ragnarök november 1-jén fog a magyar mozikba kerülni.