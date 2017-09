Imádni valóan bizarr lesz Wes Anderson kutyás filmje

Már az előzetese is lenyűgöző az Isle of Dogs című animációs filmnek, amely egy csapat kutya és egy kisfiú kalandjáról fog szólni. Trailer.

Wes Andersonnál senki sem jelenti be eredetibben a következő filmjét

Még decemberben jelentette be az utánozhatatlan stílusú Wes Anderson, hogy a következő produkciója egy klasszikus stop motion technikával készülő animációs film lesz, amely az Isle of Dogs (Kutyák szigete) címet fogja viselni. Anderson különleges alkotása azóta már az utómunkálatokat tapossa, így most megjelent a hivatalos posztere és az első előzetese, amely máris cefetül váróssá teszi a filmet.

Az előzetes alapján tüneményesnek és furának egyszerre ígérkező Isle of Dogs a jövőbeli Japánban fog játszódni és az alapszituja az lesz, hogy a Megasaki City nevű metropoliszból a kutyákat egy szeméttel teli szigetre száműzték. A cselekményt a 12 éves Atari Kobayashi magánakciója fogja beindítani, ugyanis a kissrác eltökéli, hogy a szigetre jutva megtalálja kedvencét, akit elszakítottak tőle. Kobayashi a szigetre érkezve megismerkedik az ott tengődő ebek bátor csapatával, akik jobb elfoglaltság híján segítenek neki.

A szereplőket megszólaltató Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Jeff Goldblum, Bryan Cranston, Scarlett Johansson és Liev Schreiber mellett még Yoko Ono is a hangját kölcsönzi az egyik karakternek az Isle of Dogsban, amely 2018. március 23-án fog debütálni az amerikai mozikban.