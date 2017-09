Politikus miatt nem árulhat pólót egy metálzenekar Kecskeméten

A helyi képviselő szerint sérthetnek egyes vallási csoportokat.

Pénteken koncertezik Kecskeméten az Apey & The Pea nevű metálzenekar, amely azt írja most Facebook oldalán, hogy nem árulhatnak sem pólót, sem az új lemezüket, egy helyi politikus szíves közbenjárására.

Az együttes a TEKA nevű helyen lép fel, a politikus a bejegyzés szerint a hely döntéshozóira gyakorolt nyomást, mondván, a termékek sérthetnek egyes vallási csoportokat, bár kérdés, hogy ők minek mennének a zenekar koncertjére. Az Apey & the Pea azt is fontolgatta, hogy inkább lemondja a koncertet, de arra jutottak, hogy a fellépés fontosabb, a cuccok pedig webshopon keresztül is megvásárolhatók.

A 444 szerint a problémázó képviselő a jobbikos Radics Tibor lehetett, aki néhány nappal korábban azt írta a Facebookon, hogy „érdekes”, hogy 2010-ben a Hungarica nevű nemzeti rockzenekar nem léphetett fel az egykor zsinagógának épült szórakozóhelyen, de a „sátánista, a kereszténységet gyalázó” Apey & The Pea belefér a pentagramokkal, kecskefejekkel és fordított keresztekkel.