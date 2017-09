Budapesten forog a Mars-sorozat második évada is

A Korda Filmstúdióban felállított monumentális díszletben közel háromszázötvenen dolgoznak a NatGeo Mars: Utunk a vörös bolygóra című sorozatának második évadán. A tavalyi évtől eltérően ezúttal a kültéri jeleneteket is hazánkban veszik fel, így a stúdió kívül-belül hatalmas Mars-bázissá alakult.

Az első évad is hazánkban készült, de idén nemcsak a beltéri, hanem a Mars-felszíni jeleneteket is nálunk veszik fel, így a stúdió teljes területén a Mars-sorozat készül. Miután a történet szerint a Marsra szállás óta több mint tíz év telt el, a bolygón egy hatalmas bázis épült, ami meglátszik a díszleten is: egy egész „marsi várost” állítottak fel a stúdióban, melyben lakosztályok, mérnöki szoba, belső kétszintes laboratórium, kórterem, műtő és még egy bár is helyet kapott.

Az év dokusorozata láttán kolonizálni akarod majd a Marsot November 13-án, vasárnap startol a National Geographic új sci-fi-dokuja, a Mars - Utunk a vörös bolygóra, amely tudományosan hiteles és ismeretterjesztésre is remek.

A produkción május óta dolgoznak a filmesek, ekkor kezdték el a díszlet összeállítását, a forgatások nyár elejétől októberig tartanak. Mindezt még hat hónapnyi utómunka is követi, a sorozat második évada jövő tavasszal kerül képernyőre a világ 171 országában. A tudósok elképzelése szerint a jövőben számos tárgyat előállíthatunk majd 3D nyomtatóval, a tudomány és a technika egyértelműen erre tart. Ám nemcsak a Marson dolgoznak majd 3D nyomtatóval az emberek, a technikát már most a forgatáson is használják, és így gyártanak le különböző díszletelemeket. A forgatáshoz szükséges egyedi kiegészítőket, kisebb tárgyakat a helyszínen készítik 3D nyomtatókon egy külön erre a célra kialakított teremben.

A sorozat új operatőrt kapott ebben az évadban, a magyar származású Szalay Attila személyében, akinek számos film és sorozat fűződik a nevéhez. Dolgozott többek között a Smallville és A híd című sorozatokon, valamint a The Expendables – A feláldozhatók 2. és az X-Akták: Szállj harcba a jövő ellen című filmeken. Bár gyermekkora óta külföldön él – jelenleg Los Angelesben –, hazánkban már több alkalommal forgatott, itt készítette a Tyrant, valamint A katedrális című sorozatokat, ez utóbbiért Emmy-díjra is jelölték.

A MARS annyiban más, mint amiken eddig dolgoztam, hogy itt többségében szűk, zárt terekben forgatunk, sötét folyosókon, űrhajóban, marsjárón, ahol nincsen természetes fény. A sorozatbeli Olympus Town 200 méterrel a felszín alatt található, itt nincs kék ég, nem süt a nap, tehát sokat kellett azon dolgoznunk, hogy kialakítsuk a megfelelő világítást, és egy kellemes színvilágot hozzunk létre. Hét hétig terveztük csak azt, hogy a díszletben milyen fények legyenek, és a kültéri jelenetek fénybeállításaihoz is speciális megoldások kellettek.

– mondta az előkészületekről Szalay Attila. Mint hozzátette, hazánkban a filmgyártásban hatalmas fejlődés tapasztalható, ezért is választja számos nagy nemzetközi produkció Budapestet helyszínül, aminek személy szerint ő is nagyon örül.

Mars-bázis épült Rákospalotán A National Geographic Channel novemberben mutatja be új sorozatát a Mars-kutatásról, amely a csatornától nem szokványos módon egy fikciós sorozatban járja körül a témát.

Bár a sorozatot nemzetközi stáb készíti, a háttérben rengeteg magyar dolgozik, a hazai oldalról a Pioneer Stillking Films biztosít szakembereket a forgatáshoz. Idén filmes tanulók is lehetőséget kaptak arra, hogy csatlakozzanak a stábhoz, ugyanis a Magyar Nemzeti Filmalap által indított tanulóprogram keretében a Pioneer öt magyar fiatalnak biztosított szakmai gyakorlati lehetőséget a forgatáson.

A Mars: Utunk a vörös bolygóra második évada 2018 tavaszán érkezik a NatGeóra.