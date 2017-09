Stephen King új kedvence a könyvesbolt, ahol egy kisfiú áll piros lufival az AZ-kötetek előtt

Sydney-ben már az utcákon is piros léggömbökkel riogat az AZ

Elégedett lehet mostanság Stephen King, hiszen reneszánszát éli a műveinek filmre varázsolása: A Setét Torony, A köd és a Mr. Mercedes mellett már közeleg a Bilincsben, na és persze ott van az AZ, amely tarol a mozikban. Így aztán, amikor a fél világ a bohóchorroron pörög, természetesen az 1986-os regény is hódít, és nyilván már az is (fontolgatja, hogy) kézbe veszi, aki az elmúlt 30 évben nem is hallott róla.

A regényt világszerte újra kiadták, immár a film plakátjával a borítóján. Ez inspirálhatta a dolgozókat abban a svéd könyvesboltban, ahol roppantmód ötletesen hívják fel a környéken járók figyelmét a könyvre: egy sárga esőkabátos, piros léggömbös bábuval, amely pont úgy néz ki, mint az AZ Georgie-ja. A megoldásról King is tudomást szerzett és az alábbi fotóval tudatta rajongóival, mennyire tetszik neki:

Na így kell könyveket eladni! Svédország király!