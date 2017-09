Külvárosi gyártelepen tűnt fel a magyar médiatörténelem egyik fontos állomása

Ismeretlen Budapest-sorozatunkban nemrégiben már megemlékeztünk az ismeretlen pár szerelmét már közel kilenc évtizede megörökítő, a Rákospalotai Növényolajgyár árnyékában húzódó épületről – ettől ma csak néhány méternyire vezet az utunk, az egykori gyár az utca túlsó oldalán lévő bejáratához, hiszen a nyitott kapun belesve egy párját ritkító csodán akad meg a szemünk:

a Magyar Televízió szolnoki stúdiójának egykori közvetítőkocsiján.

A Rákospalotai Növényolajgyár

Az első világháborúig olajos magvakat feldolgozó, gépzsírt, valamint repceolajat is előállító üzem egy tulajdonosváltás után már a Hutter és Flóra szappanokat, Flóra gyertyákat, Tisztaság mosóport, illetve margarint ontott magából, az 1948-as államosítás után pedig a korszakot meghatározó termékek hagyták el a kaput: így többek közt a Rapid gyorsmosópor (1955-), a Liga margarin (1958-), illetve a Tip tisztítószer (1958-).

Az épületeket 2006-ban ürítették ki teljesen, a tervek szerint egy új lakópark, a másfélezer lakást magába foglaló Szilas Városközpont valósult volna meg a helyén. A tervek persze azóta is a rajzasztalon üldögélnek, a környék képét pedig továbbra is uralja az 1946-ban elkészült, tizenhárom emeletnyi magasságba törő olajosmag-tároló siló, sőt, több műhely is működik az elmúlt évtizedeket túlélt téglaépületekben.