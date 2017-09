Pokoli kemény lesz Josh Brolinék tűzoltós katasztrófafilmje

Merthogy már az előzetese is az Only the Brave című alkotásnak, amely pazar szereplőgárdával közeleg. Trailer.

A 2010-es Tron: Örökséget és a 2013-as Feledést is jegyző Joseph Kosinski rendezésében készül az Only the Brave (Csak a bátrak) című tűzoltós dráma, amely megtörtént eseményeket dolgoz fel. Az új előzetes alapján izgalmasnak és keménynek ígérkező produkció az arizonai Prescottban szolgáló Granite Mountain Hotshots nevű elit tűzoltóbrigád egyik 2013-as bevetéséről szól, amely során a gárda egy elharapódzó hegyi tűzvész elfojtására vonult ki. A tengerészgyalogság tűzoltóiként is emlegetett csapat hősies küzdelmet vívott a lángokkal, melyeket végül 19 emberük élete árán sikerült megfékezni. A várható feszültség és dráma mellett az impozáns szereplőgárdája miatt ígérkezik ütősnek az Only the Brave, amelyben a főhősöket játszó Josh Brolin, Miles Teller, James Badge Dale és Taylor Kitsch mellett az egyaránt Oscar-díjas Jeff Bridges és Jennifer Connelly, valamint Andie MacDowell és Alex Russell is játszik. A produkciót október 20-án fogják bemutatni az amerikai mozikban. 24 hu vissza a címlapra

Ajánlom a Facebookon Ajánlom 0

Kommentek