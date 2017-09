Megvan, hogy ki lesz a következő Tetovált lány

Noomi Rapace és Rooney Mara után újabb színésznő bújik a különc Lisbeth Salander bőrébe.

Még novemberben dőlt el, hogy több éves huzavona után végül mégis folytatást kap a Stieg Larsson azonos című regényén alapuló A tetovált lány hollywoodi feldolgozása, amelyet David Fincher rendezett.

Kitűzték a következő Tetovált lány-film premierdátumát És már a rendezőjelölt is megvan az adaptáció élére, amely azonban nem a 2011-es Fincher-film folytatása lesz.

A gyártó Sony Pictures aztán idén márciusban bejelentette, hogy jövő ősszel terveik bemutatni a sequelt, amelyben sem Rooney Mara, sem Daniel Craig nem fog visszatérni Lisbeth Salander és Mikael Blomkvist szerepében. Mi több: az új film nem is a Larsson-féle Millenium-trilógia második része, hanem a David Lagercrantz által írt 2015-ös Ami nem öl meg című negyedik történet adaptációja lesz.

A premierdátum kitűzése óta folytak találgatások arról, hogy az angolul a The Girl in the Spider’s Web címen készülő produkcióban vajon kik alakíthatják majd a franchise két főszereplőjét, különös tekintettel az emblematikus Lisbeth karakterére, akit a múltban előbb Noomi Rapace, majd Mara is parádésan játszott. Mostanra azonban eldőlt, hogy ki örökli tőlük a szerepet, ugyanis a Deadline értesülése szerint

az a Clarie Foy lesz az új Lisbeth Salander, aki idén Arany Glóbuszt nyert a Netflix-féle The Crownban II. Erzsébetként nyújtott alakításáért.

Ennél izgatottabb már nem is lehetnék, amiért Claire veszi át a gyeplőt Lisbeth Salander ikonikus szerepében. Claire egy hihetetlen és ritka tehetség, aki új és izgalmas életet lehel majd Lisbeth karakterébe. Már alig várom, hogy világszerte elhozzuk a közönségnek ezt az új történetet, Claire-rel a középpontban.

– lelkendezett a színésznő leigazolását bejelentő közleményben Fede Alvarez, a produkció rendezője.

A 33 éves Foy leszerződésével immár csak az a kérdés megválaszolatlan, hogy a júniusban elhunyt Michael Nyquist és Daniel Craig után ki fogja játszani az újságíró Blomkvistot az Ami nem öl meg adaptációjában, melynek forgatókönyvét Alvarez közreműködésével Steven Knight és Jay Basu írja.