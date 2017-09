Brutálisan néz ki az új Hellboy

Itt az első kép a készülő reboot Pokolfajzatáról, aki egyszerre félelmetes és tekintélyparancsoló.

Miután az év elején biztossá vált, hogy már soha nem fog elkészülni a Hellboy 3, a képregények filmes jogait megkaparintó Millenium Films stúdió májusban bejelentette, hogy rebootolják a franchise-t.

A Guillermo Del Toro-féle Hellboy-moziknál sötétebbnek és erőszakosabbnak beharangozott, várhatóan korhatáros rebootról már tavasszal kiderült, hogy a számos mozifilm mellett a Stranger Things-ből is ismerős David Harbour fogja játszani benne a főszerepet. Most, négy hónappal később pedig már itt is az első kép az új Pokolfajzatról, aki az új változatában egy marcona (és felpumpált) vadállatnak tűnik.

A fotó alapján nehéz elhinni, a filmben mégis a 42 éves Harbourt láthatjuk majd ilyen külsővel a démonivadék hősként, aki mellett jelen állás szerint a gonoszt játszó Milla Jovovich, továbbá Ian McShane, Sasha Lane, Penelope Mitchell és Daniel Dae Kim alkotja a produkció szereplőgárdáját.

A Hellboy: Rise of the Blood Queen (kb. Pokolfajzat – A Vérkirálynő felemelkedése) munkacímű reboot forgatókönyvét Andrew Cosby (A hetedik érzék, Euréka), Christopher Golden (Buffy, a vámpírok réme) és a Hellboy képregényeket kitaláló Mike Mignola írja. A jövőre mozikba kerülő filmet A barlang, a Végítélet és A kilencedik légió című produkciókat, illetve több Trónok harca-epizódot is jegyző Neil Marshall rendezi.

Forrás: Coming Soon, fejléckép: Screen Rant