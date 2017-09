Kiderült, hogy a kritikusok tényleg nem tudnak megbuktatni egy filmet

Persze ezt úgyis tudtuk a Pappa pia kasszasikere óta.

Mikor egy blockbuster nagy hasal a pénztáraknál, az alkotók gyakran a kritikusokat kezdik hibáztatni, akik szerintük aljas módon elkaszálták az amúgy sikerre ítélt remekművüket. Idén nyáron is akadt példa erre bőven: a Baywatch és A Karib-tenger kalózai 5 gyengécske teljesítményéért is a kritikusok véleményét összesítő Rotten Tomatoest ostorozták a készítők.

Egy friss tanulmány azonban most kimutatta, hogy a kritikusok csesztetése egyszerű pótcselekvés, a Rotten Tomatoeson elért pontszámnak ugyanis semmi köze nincs ahhoz, hogy hányan fogják megnézni egy filmet a moziban. Az Entertainment Technology Center kutatása szerint legalábbis az idei év bemutatói is ezt bizonyítják, de egészen 2000-ig visszamenőleg megvizsgálták a kérdést, és sehol sem találtak bizonyítható összefüggést a bukás és a lehúzós kritikák között. Persze ezt amúgy is sejtettük, ha másból nem, hát a Pappa pia diadalmenetéből, amelyet szinte minden kritikus a földbe döngölt, mégis tódultak rá a magyar nézők a moziba.