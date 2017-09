Idris Elbát hidegen hagyja, ha utáltad A setét tornyot

Ennél szürkébb már nem is lehetne A setét torony

Amilyen várakozás előzte meg Stephen King filmadaptációját, akkorát csalódott a közönség. Nikolaj Arcel alkotását szinte kivétel nélkül szétszedték a kritikusok annak ellenére, hogy Matthew McConaughey és Idris Elba is szerepeltek benne. A film mindössze 60 millió dollárból (~15,3 milliárd forint) készült, a nyitó hétvége után viszont csak 19 millió dollárt (~4,8 milliárd forint) hozott vissza. Az augusztus eleji premier óta feljebb kúsztak a számok, de Arcel így se tudott 100 millió dollárnál (25,5 milliárd forint) sokkal többet összehozni világszerte. A hazai mozikban is vért izzadva nyerhette csak meg A setét torony az év eddigi leggyengébb mozis hétvégéjét.

Mindezek után érdekes lehet, hogy mit mondanak a színészek a negatív kritikára. Idris Elba a Mashable-nek nyilatkozott, és leszövegezte, hogy nem nagyon érdekli, ha valaki elégedetlen a produkcióval.

Mindenkinek meglehet a maga véleménye, és ez így van rendjén. […] Biztosra veszem, hogy A setét torony – már ha az ember valamennyire is konyít az irodalomhoz – nem a legegyszerűbben emészthető könyv és nem egyszerű adaptálni sem. Amíg egy kritikus nem rak le egy értékelhető feldolgozást az asztalra, addig nem akarom hallani a mondandójukat.

Elba továbbá azt is megerősítette, hogy nem fejezte be Stephen Kinggel a munkát, egy készülő sorozatban is közreműködik majd.