A mamipornó nyugvóponthoz ér A szabadság ötven árnyalata trailerében

A fényűzés-fétis csúcsra jár, ha a hozományban egy magángép is akad, avagy végre lassan vége az Ötvenárnyalat-filmeknek, itt az utolsó rész trailere. A szürke és a sötét után a szabadságnak is megismerjük mind az ötven árnyalatát, vagy ha azt nem is, legalább nagyon drága ruhák, helyek, közlekedési eszközök adnak további módot a nyálcsorgatásra azoknak, akiknek Christan és Ana fenekelős kalandjai nem lennének elegendőek. A szabadság ötven árnyalata ismét Valentin-napra célzott premierrel, 2018. február 9-én kerül mozikba.

