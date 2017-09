Megtalálta rendezőjét az Öngyilkos osztag 2

Végül nem a Zátonyt levezénylő Jaume Collet-Sera és nem is Mel Gibson kapta a munkát.

Az év eleje folytak a találgatások arról, hogy ki lehet az ígéretes előzetesei dacára csalódáskeltő és a mozikban leszereplő Suicide Squad – Öngyilkos osztag folytatásának direktora, miután a produkciót író és rendező David Ayer szolgálataira már nem tartanak igényt a Warner Bros. stúdió fejesei.

Az elmúlt hónapokban mások mellett A fegyvertelen katonával rendezőként ismét bizonyító Mel Gibson, illetve a tavaly A zátony című a cápás thrillerrel jelentkező Jaume Collet-Serra neve merült fel befutóként. Ehhez képest a The Hollywood Reporter szerint mostanra eldőlt, hogy a kettő közül egyik sem, hanem

az a Gavin O’Connor fogja rendezni a Suicide Squad 2-t, akinek a Warrior – A végső menetet és a tavalyi A könyvelőt is köszönhetjük.

A THR értesülését a Warner is megerősítette, azaz már hivatalos is, hogy az 54 éves O’Connoré a meló.

Jóllehet, ezzel pont került a rendezőkérdés végére, azt ugyanakkor még homály fedi, hogy mikor tervezik beindítani a sequel munkálatait. Pláne úgy, hogy a rendszeresen szuperelfoglalt Will Smith hónapokra előre be van táblázva és akár 2019 is beköszönthet, mire ráér majd visszatérni Deadshot szerepében. Márpedig Margot Robbie mellett ő az egyik húzónév, úgyhogy nélküle nem csinálják meg a második részt.

A Suicide Squad egyébként a negatív kritikák és a nézők szinte egyöntetű kiábrándulása ellenére 745,6 milliót termelt, azaz bőven megérte a Warnernek beleölni azt a szintén nem kevés 175 milliót, amiből készült. A folyatást pedig már akkor beharangozták, amikor még kész sem volt az alapfilm.