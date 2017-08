Teljesen beteg az Amerikai Horror Story új előzetese

Olyan elborult kedvcsinálót idén még egy produkció sem kapott, mint az antológiasorozat 7. évada.

Az Amerikai Horror Story is ráharapott a gonosz bohócos témára

Július óta tudjuk, hogy szeptember visszatér az amerikai FX kábelcsatorna képernyőjére a 2011 óta futó Amerikai Horror Story című borzongató antológiasorozat, amely idén immár a hetedik évadához érkezik.

Az American Horror Story: Cult címen közelgő újabb történetének részleteit még mindig erősen titkolják, azonban az egy héttel ezelőtt megjelent első előzeteséből az már kiderült, hogy a cselekmény katalizátora Donald Trump tavalyi elnökké választása lesz. Ehhez képest totális rejtély, hogy miként keverednek majd a sztoriba azok a bizarr és félelmetes bohócok, akikből az új kedvcsinálóban is több tucatnyit látunk.

A sorozatot kitaláló és kezdettől fogva író Ryan Murphy és Brad Falchuk legújabb produkciójában ismét viszontláthatunk majd néhány színészt is, aki már az előző szezonok valamelyikében is játszott. Ilyen visszatérő lesz Sarah Paulson, Evan Peters és Cheyenne Jackson is, mellettük pedig a néhai Carrie Fisher lánya: Billie Lourd, továbbá Billy Eichner, Alison Pill, Colton Haynes és Adina Porter lesz látható a Cultban.

Az American Horror Story: Cultot szeptember 5-én fogja elindítani amerikai csatornáján az FX.