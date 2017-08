Elbúcsúzik a rajongóktól Ennio Morricone

A zeneszerző bejelentette, hogy az idei turnéja után többé már nem fog koncertet adni.

Október 18-án ismét Budapestre látogat a világ egyik legnagyobb zeneszerzője, Ennio Morricone. A munkássága hat évtizedét felölelő The 60 Years of Music Tour turné egyben búcsú is a rajongóktól, mert

a 88 éves Morricone bejelentette: a mostani az utolsó nagyszabású turnéja, a jövőben zeneszerzői munkásságára kíván koncentrálni.

Ennio Morricone a turnéval ünnepli hat évtizedet átívelő pályafutását. A munkának, a zenének természetesen nem kíván hátat fordítani, azonban a jövőben több országot érintő koncertkörutakat már nem vállal.

– közölte Morricone sajtóirodája.

Budapestre azonban természetesen ellátogat még a Maestro, és olyan show-t hoz el, amelyhez hasonlót még nem láttak a magyar rajongók. Morricone vezénylete alatt 200 zenész és énekes vesz részt a monstre koncerten, megszólal többek között a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar, valamint a Kodály Kórus is.

Hatalmas élmény, hogy műveimet fiatalok és idősebbek, a legkülönbözőbb anyagi és kulturális háttérrel rendelkező rétegek egyaránt örömmel meghallgatják. Munkásságom 60 éve során több mint 600 művet komponáltam, ebből jónéhány vált generációkon átívelő ismert slágerré. Mindig más programot találok ki. Tervezek például egy szvittet, amelynek elemeit hét különböző mozifilmhez szereztem, és ezek mindegyike Oscart nyert! De természetesen játszunk klasszikus darabokat a nagyszerű Sergio Leone-féle westernekből is.

– nyilatkozta Morricone.

Az olasz mester több mint 80 éve komponál, a zene 60 éve a hivatása. Csaknem 550 mozi- és filmzene kötődik a nevéhez, és több mint 100 klasszikus művet is jegyez. Morricone szerezte többek között a Volt egyszer egy vadnyugat, az Egy maréknyi dollárért, A profi, Aki legyőzte Al Caponét, a Volt egyszer egy Amerika, A misszió és a Cinema Paradiso filmzenéjét. A Jó, a Rossz és a Csúf című westernhez szerzett zenéje a mai napig a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék Top 200-as listáján.

Morricone rendszeresen komponál és vezényel betétdalokat Quentin Tarantino filmjeihez. Legutóbb a 2015-ben bemutatott Aljas nyolcas filmzenéjével aratott sikert, amelyért számos kitüntetést kapott, köztük Oscar-díjat, Golden Globe-díjat, BAFTA-díjat és a New York-i filmkritikusok díját.

Forrás: Felhang