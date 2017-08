Oscar-jelölt nagyágyúkkal jön a Sráckor rendezőjének új filmje

Bryan Cranston, Steve Carell és Laurence Fishburne játszik a Last Flag Flying című drámában, amely három veterán katonáról fog szólni. Trailer.

A Sráckorért 2015-ben háromra, egyébként meg a mai napig öt Oscarra jelölt Richard Linklater rendezésében közeleg a Last Flag Flying című dráma, amelynek forgatókönyvét a filmes Darryl Ponicsan regényíróval közösen dolgozta ki az utóbbi azonos című regénye alapján. Érdekesség, hogy a Last Flag Flying annak Az utolsó szolgálatnak (The Last Detail) a folytatása, amelyből 1973-ban már készült film Jack Nicholson főszereplésével, magyarán az új produkció kvázi annak a filmnek a folytatásaként közeleg.

Az egyaránt Oscar-jelölt Bryan Cranston, Steve Carell és Laurence Fishburne főszereplésével forgatott alkotás három vietnami veteránról szól, akik évtizedek után azért találkoznak újra, hogy eltemessék egyikük fiát, aki az iraki háborúban esett el. A színészek közül a Totál szívásban (Breaking Bad) nyújtott alakításáért Arany Glóbusszal kitüntetett Cranston alakítja azt a figurát, akit anno Nicholson játszott az 1974-ben három aranyszoborra jelölt Az utolsó szolgálatban.

A Last Flag Flying a New York-i filmfesztiválon fog debütálni szeptember végén, míg mozis forgalmazásba majd aztán november 3-án kerül, először természetesen az Egyesült Államokban.