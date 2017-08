Akkor most James Cameron vagy Wonder Woman a szexista?

Patty Jenkins keményen visszaszólt a Terminátor atyjának, aki egyáltalán nincs oda a női szuperhősért.

A nyár elején kasszát robbantó Wonder Womant sokan feminista ikonként ünnepelték, és cikkek sora szólt arról, hogy forgatja ki a szexista sztereotípiákat, és mekkora kezdőlépést tett Hollywood a férfiuralom megtörése felé. James Cameron viszont nagyon nem így látja a dolgot, szerinte teljes tévedés volt, ahogy Hollywood elégedetten hátbaveregette magát a film kapcsán: Wonder Woman ugyanis nem több egy tárgyiasított ikonnál, így a macsó Hollywood csak folytatja azt, amit eddig is csinált.

Nem azt mondom, hogy nem tetszett a film, de számomra visszalépést jelentett ezen a téren. Sarah Connor például nem egy szépségideál volt. Erős volt és zaklatott, aki borzasztó anya, mégis kiérdemelte a közönség tiszteletét az elszántságával.

– mondta Cameron a Guardiannek. Sejthető volt, hogy nem marad válasz nélkül. Nem kellett sokáig várni a válaszra. A Wonder Woman rendezője, Patty Jenkins a Twitteren oktatta ki Cameront, aki szerinte képtelen felfogni, hogy Wonder Woman mit jelent a világ női számára. Ennek egyszerű oka van: Cameron ugyan nagyszerű filmkészítő, de nem nő. Jenkins nagyszerűnek tartja ugyan a Sarah Connor-típusú nőket a vásznon, de ha az erős nőknek egyben mindig durvának, keménynek és zaklatottnak kell lenniük a filmekben, akkor szerinte nem jutottunk messzire a macsó alapoktól.

Én abban hiszek, hogy a nőknek ugyanúgy mindent le kell fedniük, ahogy a férfi szereplőknek is. Nincs jó és rossz fajta erős nő. És a női nézők hatalmas tábora, amelyik kasszasikerré tette a filmet, egész biztosan meg tudja ítélni, milyen ikonra van szükségük

– írta Jenkins, finoman jelezve: nem biztos, hogy az a legjobb módja a szexizmus elleni küzdelemnek, ha a női rendezőt és közönséget egyaránt kioktatjuk arról, milyen példaképet válasszanak maguknak.

És ha valakinek esetleg kétsége lenne afelől, hogy Hollywoodnak bőven van még mit tennie a nemek egyenlősége terén, annak itt egy egészen friss példa: a legjobban kereső férfi és női színészek gázsija között tátongó hatalmas szakadék. Patty Jenkins ezen a fronton is jól teljesít, a Wonder Woman második részével ő lesz Hollywood történetének legjobban fizetett női rendezője.